Sheinbaum responderá el lunes a Trump tras acusar que México es “epicentro del narcotráfico”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se pronunciará el próximo lunes sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que México “es el epicentro del narcotráfico” durante la reciente cumbre de líderes latinoamericanos “Escudo de las Américas”.

Al ser abordada por periodistas, la mandataria mexicana evitó profundizar en el tema y pidió prudencia mientras se analiza la situación.

“Ya el lunes, con calma… cabeza fría”, expresó Sheinbaum mientras abordaba su vehículo tras el breve intercambio con la prensa.

Declaración de Trump sobre el narcotráfico en la Región durante Cumbre

En la mañana del sábado 07 de marzo del 2026 durante la cumbre ‘Escudo de las Américas’ en Miami con líderes de derecha de la región, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo a los líderes de derecha de la región necesitar de su necesita su «ayuda», y con ello anunciar una nueva «coalición militar» en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico.

“Juntos estamos formando ese escudo de las Américas para promover estas prioridades compartidas en el hemisferio”, expresó el mandatario estadounidense, al referirse a los esfuerzos conjuntos contra los “carteles criminales, delincuencia y violencia”, y aseguró que Estados Unidos espera profundizar y expandir esa cooperación.

