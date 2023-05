Sindicato y Cormidom acuerdan bajar tensiones y volver a reunirse

Send an email

Tras una reunión que se extendió por varias horas, los ejecutivos de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) y representantes del Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón (Sitracema) acordaron hoy bajar las tensiones y pospusieron las negociaciones hasta el próximo jueves 18 de mayo, para poner fin al conflicto laboral que llevó a Cormidom a suspender sus actividades productivas en el país.

«Lo único que acordamos fue bajar la tensiones y volver a reunirnos el próximo jueves a las 9:00 de la mañana. Esto servirá para que las personas de Cormidom consulten a su matriz en Australia y nosotros con los trabajadores aquí», expresó Rafael –Pepe– Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS).

Dijo que bajar las tensiones significa no acudir mañana en masa a una audiencia que está pautada en la corte de La Vega y no realizar las jornadas de protestas que estaban programadas para los próximos días en Maimón. «Los trabajadores enviarán a sus abogados y no se presentarán en masa en la corte de La Vega hasta dar el compás de espera», señaló Abreu.

Cormidom opera la mina Cerro de Maimón, donde realiza labores de explotación de minerales, extrayendo principalmente concentrado de cobre y zinc. Informa que genera más de 1,100 empleosen general dentro de la mina; de estos, 710 empleos son directos.

En impuestos pagados al 2022, reporta 3,359.1 millones de pesos; y en flujo de pagos al Estado por operación, incluyendo retenciones y otros impuestos al 2022, unos 10,169.9 millones de pesos.

Vista de la mina Cerro de Maimón de Cormidom. (FUENTE EXTERNA)

El conflicto

Antes de la reunión celebrada hoy en la sede del Ministerio de Trabajo, Abreu indicó a Diario Libre que el anuncio realizado por Cormidom de paralizar sus operaciones es una medida «completamente desproporcionada» y con esta estaría agudizando el problema laboral.

«En esa empresa lo que se ha venido es discutiendo un tema que es característico de cualquier empresa. Se trata lo referido a la denominada bonificación o partición de beneficios, que en esa empresa siempre se ha visto (conflicto), y en definitiva han terminado poniéndose de acuerdo», dijo.

Señaló que el ministro de Trabajo ha intervenido en varias oportunidades y se ha negociado «intensamente», pero que quien ha puesto «la piedra en el camino» es la empresa, porque sometió a la corte de La Vega a los trabajadores.

«Hay una audiencia donde ella (Cormidom) busca despojar del fuero sindical a los dirigentes para aplicarles un despido. Una acción de este tipo radicalizaría aún más la lucha», apuntó Abreu.

La semana pasada, la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana instó al sindicato a que acepte la propuesta diseñada por Cormidom que incluye:

incremento del salario mínimo a 34,000 pesos

licencia de paternidad por 10 días laborables

aumentos salariales escalonados durante los próximos dos años

Aboga por una solución rápida

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, expresó hoy su preocupación ante las acciones y los reclamos de los dirigentes sindicales de Cormidom, alegando que ponen en riesgo sus operaciones y el clima de paz prevaleciente, a la vez de vulnerar el estado de derecho, que es responsable de la inversión extranjera que el país recibe.

A través de un comunicado, Peña Izquierdo hizo un llamado para que se produzca una solución rápida por medio del respeto mutuo, que fortalezca el cumplimiento de la ley y el retorno a la normalidad.

«Desde Copardom abogamos siempre por el diálogo responsable y constructivo, porque, como empleadores, existe la convicción de lograr acuerdos que beneficien a todas las partes, considerando siempre los diversos factores y variables que inciden en los procesos de negociación», precisó la dirigente empresarial.

Peña Izquierdo exhortó a los dirigentes del sindicato a deponer las «acciones violentas» y cuestionables y, en cambio, favorecer el diálogo en procura de que las operaciones y relaciones laborales se enmarquen en principios de transparencia y cumplimiento de los mandatos y requerimientos de ley, particularmente las obligaciones establecidas en la Ley Minera 146-71, 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Código de Trabajo y el Convenio Colectivo.

Paul Marinko, presidente de Cormidom, informó ayer sobre la decisión de los accionistas de suspender sus operaciones productivas y entrar en un proceso solamente de mantenimiento.

Aclaró que la decisión fue tomada a «raíz de la situación extrema y de fuerza mayor en que se encuentra la empresa y los fines de salvaguardar la integridad de sus empleados y de las operaciones futuras«.

Indicó que, para tales fines, ya han iniciado todos los debidos procesos ante las autoridades competentes.

La minería se contrajo

Los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) explican que, durante el primer trimestre de 2023, el valor agregado de la actividad explotación de minas y canteras exhibe una contracción de 3.0 % como resultado de la disminución observada en los niveles de producción de yeso (-32.5 %), plata (-11.6 %), oro (-5.4 %), arena, grava y gravilla (-2.8 %) y ferroníquel (-2.8 %).

En sentido contrario, la producción de cobre experimentó una expansión de 70.8 %, aminorando el resultado negativo de la actividad.

En lo que respecta al comportamiento observado en la producción de ferroníquel, plata y oro, el mismo resulta cónsono con las exportaciones valoradas en dólares estadounidenses de estos productos, las cuales se redujeron en 17.7 %, 14.8 % y 13.3 %, respectivamente, en el período enero-marzo de 2023 con respecto al mismo período del año 2022.

Fuente: DL