SISALRIL advierte de malas prácticas en cambios de ARS

Santo Domingo.- La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) advirtió este lunes a través de un programa local sobre malas prácticas en cambios de ARS.

La entidad notificó a los promotores de seguros de salud y a las personas físicas que manejan el sistema de traspaso que, cualquier acción indebida, alteración de registros informáticos, uso de métodos engañosos y el ofrecimiento de intercambios, dádivas u obsequios, con el propósito de influir en la decisión del afiliado, puede considerarse un ilícito penal.

Añadieron que, como institución están mejorando con una plataforma que realizan con distintas unidades del sistema para mayor seguridad a todo el proceso de traspaso de ARS y afiliación.

Karina amena, directora de Monitoreo y Supervisión de la SISALRIL, explicó que siempre existirán personas que se quieran aprovechar de los demás.

Como entidad recomiendan consultar solo en los canales oficiales o acudir a la ARS de preferencia. Informarse bien antes de actuar evitará malas consecuencias.

