Sociedad civil divide opiniones sobre la salida de Luis Henry Molina de la SCJ

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Santo Domingo.- La negativa de Luis Henry Molina a continuar al frente de la Suprema Corte de Justicia divide las opiniones en la sociedad civil, tras algunos considerar que la decisión podría estar vinculada a supuestos matices políticos en las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura.

La decisión del presidente de la Suprema y la jueza sustituta de ese cargo de no seguir al frente del Poder Judicial genera preocupación entre la sociedad civil.

Aseguran que la petición dirigida al presidente de la República podría estar vinculada con el uso de la política en las evaluaciones de desempeño.

Por el contrario, desde el Colegio de Abogados y otras organizaciones saludaron la decisión de Luis Henry Molina y Nancy Salcedo, al considerar que de esta manera evitan ser juez y parte de las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura.

Con estas decisiones, el Consejo solo deberá evaluar a nueve jueces de la Suprema Corte, ya que dos plazas quedarán vacantes desde el inicio del proceso. Los magistrados restantes podrían ser ratificados total o parcialmente, o no ser confirmados en sus cargos, conforme a lo establecido en la Constitución, la ley y el reglamento del CNM.

Los consultados dijeron esperar que el proceso de evaluación de los jueces sea transparente, participativo y meramente técnico.

Fuente: Noticias SIN.