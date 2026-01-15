EntretenimientoSin categoría

«¡Sos un hombre casado!»: reflotan el acoso en vivo de Julio Iglesias a famosa conductora Argentina

Luego de que el cantante español Julio Iglesias fuera denunciado por dos exempleadas que alegan presunto abuso sexual, en las redes sociales recuperaron un video en el que se muestra la manera en que el artista acosa en vivo a Susana Giménez, una de las conductoras más famosas de Argentina.

“Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón”, acusó el periodista Fonsi Loaiza al compartir el controvertido video en un mensaje en X.

