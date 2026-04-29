Sr. Jiménez, Carlos, Gino y Nacho cumplieron con la misión en Planeta Alofoke: ¿cuál fue tu favorito?

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Santo Domingo.- La madrugada de este miércoles, los creadores de contenido Carlos Montesquieu, Nacho Estrella, Gino Montalvo y Sr. Jiménez cumplieron con la misión asignada por la producción: salir a las calles y lograr la mayor cantidad de donativos del público, además de conectar con la gente mediante dinámicas que mantuvieran el entretenimiento.

Cada uno, a su estilo, logró conectar con el público y recibir un masivo apoyo. Sr. Jiménez convirtió el malecón donde se encontraba en una discoteca al aire libre; allí bailó, instaló una mesa de dominó y se mantuvo activo durante toda la madrugada, recibiendo, según los resultados finales, la mayor cantidad de donativos del público. Jiménez incluso contó con el apoyo de su exnovia, la creadora de contenido Gigi, quien le llevó un significativo aporte de 20,000 pesos.

Carlos Montesquieu, quien también se encontraba en otro extremo del malecón, logró reunir a cientos de personas y montó un tipo de teatro donde desarrolló dinámicas de humor y hasta competencias físicas, como una carrera de patines, manteniendo al público activo en todo momento. Una visita inesperada para Carlos fue la llegada de su esposa, Yohanny, quien acudió a brindarle su apoyo. Ambos protagonizaron un emotivo momento, ya que entre besos y abrazos Yohanny expresó en varias ocasiones el amor y el orgullo que siente por él: “Sabes que te amo”, expresó en varias ocasiones.

Gino, a pesar de ser el único extranjero, no se quedó atrás y montó un espectáculo en el Parque La Lira, donde recibió la visita no solo de fanáticos, sino también de ex participantes del reality, como el modelo y empresario Aldo Farías. Además, una gran sorpresa llegó cuando el artista Tivy Gunz se presentó junto a los artistas cubanos Dany Muro y Kevincito Urus, quienes compartieron con él. Junto a Ozuna, habían decidido llevarle un aporte de $1000.

Finalmente, Nacho Estrella, ubicado a la altura de del nuevo puente peatonal en el KM 9 de la Autopista Duarte, se hizo acompañar de fanáticos y amigos que llegaron con instrumentos musicales, montando un concierto en vivo. Allí cantaron, bailaron, bebieron “mucho romo” y disfrutaron del ambiente. Otro detalle a destacar fue la presencia de importantes figuras de la industria musical, entre ellos Diomary La Mala, Marteen Franco y Ronny GTA, quienes llegaron a brindarle su apoyo.

Sin duda alguna, esta ha sido una de las dinámicas más divertidas, la cual dejó como resultado final a Sr. Jiménez con RD$278,693; Carlos Montesquieu con RD$186,158; Gino con RD$134,498 y Nacho Estrella con RD$113,818, para un total final de RD$713,159.

Fuente: De Ultimo Munuto