Stormy Daniels reacciona tras veredicto de culpabilidad de Donald Trump

La actriz porno Stormy Daniels se siente “un poco reivindicada” tras el veredicto de culpabilidad contra el expresidente estadounidense Donald Trump por comprar su silencio tras haber mantenido una relación adúltera con ella.

Daniels “se siente un poco reivindicada al demostrarse que decía la verdad” tras este largo proceso judicial en la que ha sido protagonista, explicó su esposo Barrett Blade, que también es actor de cine para adultos, en una entrevista.

Stormy Daniels aún “está procesando todo esto”, explicó Blade, quien aseguró que la actriz ha estado esperando durante mucho tiempo esta noticia.

“Esto no habría sucedido sin ella, pero tampoco fue su caso”, dijo Blade, quien agregó que no tenía la seguridad que este reconocimiento a su esposa tras la sentencia pudiera “tener importancia” porque hay gente que “no la va a creer”.

No obstante, “va a ser duro para ella, ahora todos los mega idiotas (que no la creen) la perseguirán y crearán más alboroto del necesario porque los hechos son hechos y no creo que los vean”, se quejó el actor.

Trump fue encontrado culpable este jueves de 34 delitos en un juicio penal celebrado en Nueva York, que se sustentan en un reguero de cheques, facturas por conceptos incorrectos y reembolsos para comprar el silencio de Stormy Daniels por una relación sexual en una suite del Lago Tahoe.

El jurado dio por probado, más allá de toda duda razonable, que Trump falseó, voluntariamente y con conocimiento, los reembolsos a su entonces fiel colaborador y asesor legal Michael Cohen por valor de 420.000 dólares con la intención de ocultar el pago a Daniels antes de las elecciones de 2016, a cambio de mantener sus secretos.

Cómo conoció a Trump

El testimonio de Daniels durante el juicio se centró en el torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe donde conoció a Trump en 2006.

El estudio de cine para adultos para el que trabajaba en ese momento patrocinaba uno de los hoyos del campo de golf. Daniels le dijo al tribunal que ella y Trump inicialmente tuvieron un “encuentro muy breve” cuando su grupo pasó por allí.

Ella lo recordó hablando sobre la industria del cine para adultos y su destreza, comentando que ella debía ser “la inteligente” si estaba haciendo películas.

Una invitación, “peleas de gatas” y ¿qué podría salir mal?

Daniels relató que volvió a ver a Trump después de la ronda de golf en lo que se conocía como la “sala de regalos”, un área donde los golfistas famosos recogieron bolsas de presentes y artículos durante el evento en Lake Tahoe. Allí, dijo, él la recordó como “la lista” y le preguntó si quería ir a cenar.

Ella testificó que el guardaespaldas de Trump, Keith Schiller, tomó su número.

Daniels dijo que aceptó la invitación de Trump porque quería escaparse de una cena planificada con sus colegas de la compañía de cine para adultos, porque “no quería estar cerca de algunas de ellas… peleas de gatas”, dijo con una sonrisa.

Agregó que su entonces publicista sugirió en una llamada telefónica que la invitación de Trump era una buena excusa para eludir la cena de trabajo y que “haría una gran historia” y tal vez ayudaría a su carrera. “¿Qué podría salir mal?”, recordó que dijo el publicista.

El “pijama de Hefner” y la cena

La actriz declaró que tomó un ascensor hasta el ático del hotel donde se hospedaba Trump siguiendo instrucciones de su guardaespaldas. Daniels dijo que vio a Keith Schiller afuera de la puerta e intercambió bromas con él antes de entrar.

Schiller le dijo que el plan era que ella y Trump fueran a cenar a uno de los restaurantes del hotel. Dijo que entró en un vestíbulo con pisos de baldosas blancas y negras, muebles de caoba y un gran arreglo floral.

Luego llamó a Trump por su nombre y dijo: “Hooola”. Entonces Trump entró al vestíbulo “vistiendo un pijama de seda o satén por el que inmediatamente me burlé de él”. “Le dije: ‘¿Sabe el señor (Hugh) Hefner que le robaste el pijama?’”, recordó Daniels, refiriéndose al difunto propietario de Playboy.

Daniels relató que Trump se fue para ponerse rápidamente un traje y describió la suite del hotel de Trump como tres veces más grande que su apartamento.

Luego se sentaron a la mesa del comedor del ático, donde el magnate se interesó sobre su infancia, su carrera y la producción de películas para adultos, cuántas de ellas son con guión o de improvisación, si los artistas tienen sindicatos y cómo funcionan las pruebas de enfermedades de transmisión sexual en la industria.

“Estaba muy, muy interesado en muchos de los aspectos comerciales, lo cual me pareció muy interesante”, ya que la mayoría de la gente simplemente pregunta sobre “las cosas sexys… las cosas lascivas”, dijo Daniels.

También hablaron de la familia de Trump, y él le confesó que no dormía en la misma habitación que su esposa, Melania.

En un momento de la conversación, Daniels se cansó de que Trump fuese tan “arrogante y pomposo” en sus respuestas y lo amenazó con azotarle con una revista —en la que el magnate salía en la portada— en el trasero, lo cual terminó haciendo.

Trump escuchó el testimonio de Daniels con una expresión de dolor en su rostro, en ocasiones murmurando algo a los abogados que estaban a ambos lados de él.

Antes de que Stormy Daniels regresara al estrado después de un descanso, el juez en el caso de dinero secreto de Donald Trump amonestó a la fiscal Susan Hoffinger sobre el “grado de detalle” que está obteniendo de Daniels, diciendo que no había necesidad de entrar en el diseño del piso en el vestíbulo de la habitación del hotel o los diversos temas tratados en su conversación con Trump.

“El grado de detalle que estamos analizando aquí es simplemente innecesario”, dijo el juez Juan M. Merchán.

Qué dijo Daniels de Trump sobre el programa de TV “Apprentice”

Antes de un receso en el juicio penal de Trump, Daniels testificó que ella y Trump hablaron durante aproximadamente dos horas en la suite de su hotel antes de ir a cenar. Durante la conversación, dijo, él le planteó la idea de ponerla en su programa de televisión “The Apprentice”.

Daniels testificó que Trump destacó el atractivo de una estrella porno que compite en el programa (que aún no había generado su versión de celebridad) y dijo que sería una oportunidad para ella de mostrarle al mundo que, como escritora y directora, ella es “más que una tonta tonta”.

Daniels dijo que dudaba que la cadena del programa, NBC, alguna vez permitiera que esto sucediera, y que temía que su falta de visión para los negocios le facilitara la salida. Dijo que disfrutaba su trabajo haciendo películas para adultos y no se avergüenza de ello, pero que tenía planes de escribir y dirigir videos musicales y producciones más convencionales.

“Tienen mayores presupuestos y mejores servicios de catering”, bromeó en el estrado de los testigos.

Daniels testificó que lo que aprendió de Trump fue que “la gente podría tomarme en serio, saber que no era solo una cabeza hueca” y que estar en el programa podría posicionarla “sobre lo que quería hacer, que era ser tomado en serio como escritora y directora”.

“Él dice: ‘Esta es tu oportunidad de que alguien te vea y tal vez te dé esa oportunidad’”, dijo Daniels. “Lo presentó como una situación en la que todos ganan”.

“Traumada” por el encuentro sexual

Daniels relató ante el juez que quedó “traumada” por el encuentro sexual que tuvo, según ella, con Trump. Detalló que el exmandatario no usó condón.

“¿Dijiste algo al respecto?”, preguntó la fiscal Susan Hoffinger. “No”, respondió Daniels. Y, cuando se le preguntó por qué no, agregó: “No dije nada en absoluto”. Ella lo calificó de “breve” y repitió que no dijo que no en ningún momento. “No dije nada en absoluto”, acotó de nuevo.

Luego Stormy Daniels testificó sobre su reunión con Trump en la Torre Trump en 2007. Aseguró que la recibieron calurosamente y, aunque la reunión fue breve, él la presentó a todos y en un momento se tomaron selfies.

Fuente: Panorama