Mujer relata la forma en la que supo que su esposo le estaba siendo infiel con su mamá

Las redes sociales son un medio por el cual las personas comparten su día a día, sus gustos musicales, sus hobbies, sus películas favoritas, sus estados de ánimo, entre muchas otras cosas. Además, también hay quienes deciden expresar anécdotas que han marcado sus vidas.

Este es el caso de Laci Jane, mujer dedicada al diseño de interiores y a la creación de contenido en su cuenta de TikTok @laci_jane. El pasado 31 de diciembre, la mujer tomó la decisión de desahogarse, por medio de sus redes sociales, al publicar un video en el que expresó la situación por la que su madre y su anterior esposo la hicieron pasar.

Según relata Jane, todo comenzó después de que dio a luz a su hija, hace aproximadamente 14 años, momento en el que comenzó a lidiar con diferentes problemas de salud, por lo que su relación comenzó a decaer.

Para esa época Jane vivía con su madre, por lo que tenían una muy buena relación. Sin embargo, su madre terminó obteniendo su propia casa a una cuadro de distancia, por lo que decidió mudarse allí. No obstante, visitaba con frecuencia a Jane y a su familia.

Al tener muchas discusiones con su esposo, la pareja decidió separarse, por lo que tomaron la decisión de que el hombre se fuera a vivir a la casa de su madre, ya que la estaba arrendando. De esta forma, la progenitora de Jane volvería a casa de ella para ayudarla con los cuidados de su bebé recién nacido, comentó la mujer.

La señora comenzó a contarle a Jane que estaba siendo víctima de infidelidad, pues su esposo la estaba engañando con varias mujeres; sin embargo, la madre le pidió a Jane no contarle a su esposo que ella le había contado, pero Jane no se resistió.

Laci Jane cogió su carro y condujo hacia donde estaba el hombre para enfrentarlo: “Oye, mi mamá dijo que me has estado engañando todo este tiempo», expresó Jane, a lo que el hombre le respondió: “Bueno, ¿por qué no te contó lo que hemos estado haciendo ella y yo».

El video tuvo tantas reproducciones y reacciones por parte de los internautas que la mujer decidió hacer un segundo video. Allí expresó que, después de entrarse de la infidelidad, decidió ir a confrontar a su madre, por lo que le pidió hacer sus maletas e irse de la casa.

Sin descaro alguno, la madre negó la infidelidad: «De qué estás hablando?», expresó la mujer.

Lo más decepcionante para la diseñadora de interiores era que sus abuelos también lo sabían, menos ella: «Todos estaban tomados de las manos por lo que ella les estaba contando y nadie me lo dijo».

Laci Jane afirmó que, hasta el día de hoy, su madre aún lo sigue negando; no obstante, al divorciarse con su esposo, después de tanto tiempo, aún sigue dando la misma versión.

