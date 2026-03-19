Subsecretario de Guerra de EE. UU. visita RD para reforzar cooperación contra el narcoterrorismo

El subsecretario adjunto de Guerra para Políticas de Antinarcóticos y Estabilización de Estados Unidos, Michael Buemi, realizó una visita oficial a la República Dominicana con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcoterrorismo y las redes criminales transnacionales.

Una nota de prensa enviada por la Embajada de EE. UU. en el país no especifica si el alto funcionario continúa en el país.

Durante su estadía, sostuvo reuniones con altos mandos de seguridad dominicanos, entre ellos el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Luis Soto; así como los comandantes de la Fuerza Aérea y la Armada dominicana, con quienes abordó estrategias conjuntas para enfrentar las amenazas en la región.

Estrategias conjuntas en la lucha contra el narcotráfico

El encuentro se centró en reforzar la colaboración entre el Departamento de Guerra de Estados Unidos y las instituciones dominicanas, con miras a mejorar la efectividad operativa, la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta frente al narcotráfico y el narcoterrorismo

Asimismo, ambas partes destacaron la importancia de ampliar la cooperación en los accesos marítimos del Caribe y el sur de Estados Unidos, incluyendo el sur del territorio dominicano, como parte de los esfuerzos para detectar, monitorear e interrumpir rutas del tráfico ilícito.

“Estados Unidos está comprometido a trabajar hombro con hombro con la República Dominicana para enfrentar y derrotar a las organizaciones narcoterroristas que amenazan nuestra seguridad colectiva”, afirmó Buemi, al subrayar que esta alianza busca negar espacio, rutas y recursos a estas estructuras criminales.

Reafirmación de la alianza regional

La visita reafirma el papel de la República Dominicana como socio clave en iniciativas regionales de seguridad, incluida su participación en la Coalición de las Américas contra los Cárteles, y consolida la cooperación bilateral orientada a fortalecer la estabilidad y la seguridad en el hemisferio.

FUENTE: DIARIO LIBRE.