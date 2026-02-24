Suiza congela más de USD 880 millones vinculados a Nicolás Maduro y su entorno

Berna. – El Gobierno de Suiza anunció la congelación de activos por un monto superior a los 880 millones de dólares relacionados con el entorno del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, como parte de medidas orientadas a proteger la integridad de su sistema financiero.

Las autoridades suizas informaron que la decisión se adoptó bajo el marco legal que permite bloquear bienes de personas políticamente expuestas cuando existen sospechas sobre el origen ilícito de los fondos. Los recursos permanecerán inmovilizados mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia.

De acuerdo con el comunicado oficial, los activos congelados incluyen cuentas bancarias y otros instrumentos financieros identificados por intermediarios del sistema bancario helvético. Las autoridades señalaron que la medida busca evitar la posible transferencia o dispersión de estos bienes mientras se esclarece su situación jurídica.

Suiza recordó que mantiene desde hace varios años sanciones y restricciones financieras vinculadas a la crisis venezolana, alineadas con disposiciones internacionales destinadas a combatir la corrupción y el lavado de activos.

El gobierno suizo indicó que, en caso de confirmarse el origen ilícito de los fondos, estos podrían ser objeto de procesos de restitución en beneficio del pueblo venezolano, conforme a la legislación vigente.

La decisión representa uno de los mayores bloqueos de activos relacionados con figuras políticas venezolanas en territorio europeo y se produce en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre los capitales vinculados al entorno del exgobernante.

Fuente: De Último Minuto.