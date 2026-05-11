TAXISTA DESARMA A SECUESTRADOR ARMADO EN TURQUÍA

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Un taxista de 58 años logró desarmar a un hombre fuertemente armado que lo mantenía como rehén durante una persecución policial en la ciudad de Gaziantep.

Según reportes, una pareja secuestró al conductor utilizando una escopeta y, durante la huida, el sospechoso disparó contra agentes policiales desde el interior del vehículo.

Cuando las autoridades lograron bloquear el taxi, el conductor aprovechó el momento para forcejear y quitarle el arma al atacante antes de que disparara nuevamente contra los oficiales.

El sospechoso y su acompañante fueron detenidos, mientras que el taxista sufrió heridas leves.

Fuente: Z Digital