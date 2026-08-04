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SAN PEDRO DE MACORÍS.- Una situación de tensión se registró la mañana de este martes en la playa de Juan Dolio, en San Pedro de Macorís durante un operativo realizado por miembros de la Policía Turística (Politur) para retirar mesas y sillas utilizadas por trabajadores que ofrecen servicios en la zona.

De acuerdo con versiones preliminares, el incidente se habría originado tras una discusión entre un agente de Politur y una mujer identificada como Yomeri. En medio del altercado, un hijo adolescente de la señora presuntamente intervino para defenderla, lo que habría provocado una persecución por parte de varios agentes.

Testigos aseguraron haber escuchado detonaciones durante la persecución, aunque hasta el momento las autoridades no han ofrecido una versión oficial que permita establecer las circunstancias en las que se produjeron ni confirmar si alguna persona resultó herida.

https://elveedordigital.com/wp-content/uploads/2026/08/tension-en-playa-juan-dolio-durante-operativo-de-politur-para-retirar-mesas-y-sillas-3.mp4 1. Tensión en playa Juan Dolio durante operativo de Politur para retirar mesas y sillas. (Video: Junior Pimentel).

La situación generó malestar entre los trabajadores de la playa y los miembros de Politur, por lo que agentes de la Policía Nacional y miembros de la Armada de República Dominicana intervinieron para controlar el incidente y restablecer el orden.

https://elveedordigital.com/wp-content/uploads/2026/08/tension-en-playa-juan-dolio-durante-operativo-de-politur-para-retirar-mesas-y-sillas-2.mp4 1. Tensión en playa Juan Dolio durante operativo de Politur para retirar mesas y sillas. (Video: Junior Pimentel).

Los trabajadores manifestaron su rechazo al retiro y la incautación de las mesas y sillas, así como a la presunta persecución del adolescente.

1. Tensión en playa Juan Dolio durante operativo de Politur para retirar mesas y sillas. (Video: Junior Pimentel). Se espera que el Ministerio de Turismo y las demás instituciones competentes intervengan para esclarecer lo ocurrido y promover un diálogo que permita establecer acuerdos sobre el uso de los espacios y la prestación de servicios en la playa de Juan Dolio.

Fuente: El Nuevo Diario.