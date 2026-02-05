Testamento de Rubby Pérez sacude toda su familia con una herencia de RD$313 Millones que nadie esperaba
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RESUMEN
Cuando en abril de 2025 en República Dominicana todos se despidieron de Rubby Pérez . Expertos, analistas y periodistas sugirieron que el control del conglomerado Holding con activos de pasaría directamente a la familia. Pero pronto quedó claro que incluso después de su muerte, Rubby Pérez logró sorprender a todos. Pero resultó que todos estaban equivocados. Detrás de la aparente simplicidad del imperio se ocultaba un sistema de propiedad complejo, distribuido entre hijas, fundaciones y estructuras corporativas en varios países. Tras la muerte de Rubby Pérez, quedó claro que había dejado algo más que una fortuna y herencia que ronda los RD$313 millones de pesos.
un modelo estratégico de negocio, capaz de mantenerse firme incluso sin su participación directa.
El notario, quien leyó el testamento confesó más tarde a los periodistas: «En mis 30 años de práctica, no había visto algo igual. Cuando llegué al quinto punto, se hizo un silencio absoluto en la sala. Luego alguien preguntó: ‘¿Perdón, qué?’»
Los primeros tres días tras la muerte del empresario de 69 años, la prensa República Dominicana informaba en lo mismo: la familia recibiría el 100% de las acciones de la participación de Rubby Pérez en las empresas, tal como se había prometido hace muchos años. Rubby Pérez siempre decía que su imperio permanecería en la familia. Estrictamente hablando, no mintió. Solo que la familia resultó no ser exactamente como todos pensaban.
Fuente: Los Mocanos