¡TIBURÓN A LA VISTA! CAPTAN ESCUALO A ORILLAS DE PLAYA DE PALMAR DE OCOA

Un video que circula en redes sociales ha generado preocupación entre residentes y turistas que visitan las playas de Palmar de Ocoa, en la provincia de Azua de Compostela, tras el avistamiento de un tiburón cerca de la orilla.

La vista del escualo ha provocado alarma, debido a que esta zona es muy concurrida por bañistas y familias, sobre todo durante el asueto de Semana Santa.

En las imágenes se observa al tiburón desplazándose a una corta distancia de la playa, un área donde regularmente las personas ingresan al agua para disfrutar de un baño y recrearse.