Tímida asistencia a clases tras finalizar el asueto por Semana Santa

Send an email

El llamado hecho por el Ministerio de Educación para que los alumnos se reincorporaran este lunes a los planteles escolares ya finalizado el asueto por Semana Santa no fue acogido por la mayoría de los padres.

Tal es el caso de la Escuela Primaria Benito Juárez, en el sector de Cristo Rey, donde el personal docente y administrativo esperaba el reingreso de 992 estudiantes y solo se presentaron 486, el 48.9 % del total.

Josefina Geraldo, directora de este plantel que imparte docencia a niños entre 5 y 12 años, atribuyó las ausencias a que «a veces, las familias se retiran al interior y no les es posible asistir, pero ya esperamos que en el día de mañana esté todo en su normalidad, con el 100 % de la asistencia».

Josefina Geraldo, directora de la Escuela Benito Juárez. (JOLIVER BRITO)

A pesar de la baja asistencia, para Geraldo «es un logro, antes era nula. Estamos mejorando porque antes se perdía hasta la semana completa».

Augusto Casillas, director del Centro de Excelencia República de Colombia en el Ensanche Luperón, señaló que durante este primer día de retorno a clases solo se presentó el 41 % del estudiantado, unos 350 alumnos de los más de 800 inscritos.

«Genera mucha confusión el tema de que las escuelas católicas de la zona no dan clase, tradición después de Semana Santa, el primer lunes ellos no imparten docencia», comentó sobre algunos mensajes recibidos a través de los grupos de WhatsApp de la escuela de padres preguntando si habría o no clases.

Justo al lado, en la Escuela Primaria República de Colombia, de 889 estudiantes de kínder a sexto grado, 279 hicieron acto de presencia, una buena cifra en comparación con años anteriores, de acuerdo con la psicóloga del plantel, Evelyn Liriano.

Alumnos jugando en el patio de la Escuela Haití. (JOLIVER BRITO)

En las escuelas contiguas República de Haití y Mercedes Sepúlveda, también en el Ensanche Luperón, asistieron 130 estudiantes de primaria y 56 de secundaria, de un total de 973 matriculados.

«Para mañana ya todo estará completo», garantizó Wendy de Pérez, coordinadora de primer ciclo.

Con la presencia de 130 alumnos, equivalente al 33 % de su población escolar, la Escuela República de Brasil, en San Carlos, retomó el programa escolar, según testificó su directora, María Trinidad Francisco.

Mejor tasa

Durante el recorrido realizado por Diario Libre, solo un centro educativo superó la población del 50 %, la Escuela Primaria Fidel Ferrer, en el Ensanche La Fe, donde, de 480 alumnos que componen la matrícula de este plantel escolar, asistieron 282, para un 58.75 %.

Las butacas vacías eran notorias en las aulas visitadas. (JOLIVER BRITO)

Johanna Alonso, coordinadora de segundo ciclo, indicó que fue un logro en conjunto de padres y maestros porque la comunidad escolar de ese centro «es comprometida».

Minimizar retrasos

Este 31 de marzo, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) convocó a los más de 2.7 millones de estudiantes, directores, profesores y personal administrativo a integrarse a las aulas este lunes 1 de abril en todas las escuelas, liceos y centros educativos públicos y privados, tras el asueto de la Semana Santa.

Al hacer el llamado, el ministro de Educación, Ángel Hernández, afirmó que es crucial garantizar la continuidad del proceso educativo y minimizar los retrasos que puedan afectar el desarrollo formativo de los estudiantes.

El año escolar 2023-2024 inició el pasado 28 de agosto y debe concluir el 21 de junio de 2024.

Fuente: DL