Tiroteo en Cinema Centro deja un vigilante privado muerto y un policía herido

Al mediodía de este domingo se produjo un tiroteo en el interior de Cinema Centro, ubicado en el malecón capitalino, dejando a un vigilante privado muerto y un policía herido.

El vigilante fallecido —subcontratado por Cinema Centro— fue identificado por la Policía Nacional como Santo Pimentel Lebrón, y el raso policial herido, de 21 años, como Dary Daniel Andújar Pérez, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

De manera preliminar, el vocero de la Policía, Diego Pesqueira, informó que el vigilante tenía a uno de los empleados sujetado, en tono amenazante, y portaba su revólver, por causas aún desconocidas.

Ciudadanos que jugaban en el malecón entraron a utilizar las facilidades sanitarias de Cinema Centro y se percataron de la situación, alertando a policías que estaban en la plaza Güibia.

Acciones de la autoridad y estado de la investigación

«Cuando entraron nuestros agentes, el vigilante tenía encañonado a un empleado, lo tenía hincado», describió Pesqueira.

El portavoz indicó que la investigación del suceso sigue en curso, para la que se hace un levantamiento de las cámaras de seguridad y se colectan testimonios.

FUENTE: DL