Toros y Escogido, empates en liderato del RR; Águilas, en la batalla y Gigantes aún sin ganar

Con el torneo entrando a la primera mitad, Toros y Leones están empatados en el primer lugar del Round Robin, ambos con 6 victorias y 2 derrotas. Las Águilas Cibaeñas ocupan el tercer puesto con récord de 3-4, a 2.5 juegos de la cima, mientras que los Gigantes del Cibao permanecen en el sótano sin triunfos (0-7), a 5.5 juegos del liderato.

TOROS DEL ESTE: PODER OFENSIVO Y CONSISTENCIA

En ocho partidos, los Toros lideran el Round Robin en ofensiva con promedio de .274, slugging de .431 y OPS de .802.

Encabezan los departamentos de dobles (27), muy por encima del segundo lugar (15), carreras empujadas (51), carreras anotadas (54), bases por bolas (38) y hits (77).

También son líderes en bateo con corredores en posición anotadora, con .345, además de 29 hits y 36 empujadas en esa situación.

En el montículo, los Toros son segundos en efectividad (4.71), primeros en holds (18) y el equipo con más ponches (75).

LEONES DEL ESCOGIDO: PITCHEO DE ÉLITE

Los Leones ocupan el tercer lugar en ofensiva con .262 de promedio, OBP de .350, slugging de .340 y OPS de .698.

Son segundos en bateo con corredores en posición anotadora (.323), con 20 hits y 28 carreras empujadas.

El pitcheo ha sido su principal fortaleza: lideran el Round Robin en efectividad (2.92), son terceros en holds (7) y cuartos en ponches (49).

ÁGUILAS CIBAEÑAS: OFENSIVA COMPETITIVA

Las Águilas son segundas en promedio general (.274), slugging (.402) y OPS (.775).

Ocupan el tercer puesto en dobles (10), carreras empujadas (33), carreras anotadas (36), bases por bolas (38) y hits (66).

En bateo con corredores en posición anotadora registran .288, con 19 hits y 25 empujadas.

En el aspecto monticular, las Cibaeñas son terceras en efectividad (5.06), segundas en holds (7) y segundas en ponches (59).

GIGANTES DEL CIBAO: CRISIS OFENSIVA Y DEL PITCHEO

Los Gigantes atraviesan serios problemas ofensivos: últimos en promedio (.225), OBP (.292), slugging (.311) y OPS (.603).

También ocupan el último lugar en bateo con corredores en posición anotadora (.196), hits (10) y carreras empujadas (13).

En pitcheo, son los más castigados del Round Robin, con efectividad de 6.75, apenas dos holds y 54 ponches, cifra que los ubica terceros.

Fuente de las estadísticas y gráficas: Béisbol Data.