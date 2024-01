Trabajadores neoyorquinos aseguran aumento salarial mejorará sus vidas

Send an email

Este 2024 la celebración es doble en Nueva York, Estados Unidos, pues a partir del primero de enero los trabajadores de esa demarcación que devengan un salario mínimo tendrán un aumento.

De acuerdo a las informaciones obtenidas hasta el momento, en el primero de una serie de aumentos anuales programados para el Empire State, el salario mínimo aumentó de 15 a 16 dólares en la ciudad de Nueva York y algunos de sus suburbios. En el resto del estado, el nuevo salario mínimo es de US$15 frente a US$14,20.

Muchos de los beneficiados, como Danny Ortiz, dice que el citado aumento mejorará su vida.

“Me siento bien, me siento bien que ahora sí voy a recibir un poquito más. Voy a recibir un poquito más en mi cheque, ahora si voy a tener un poquito más en mi bolsa, no más que la tarjeta del tren para poder pasar», manifestó Ortiz ael medkio informtivo “Spectrum Noticia”.

Otra beneficiada, llamada Yanira Gómez, dijo que el aumento «Va a ayudar, no se va a ver tan rápido, (pero) sí va a ayudar a la economía eventualmente».

Sin embargo, otros opinan que este incremento no es suficiente ante la actual situación económica.

«Yo la verdad te digo que no, creo que no habrá ninguna diferencia un dólar más, un dólar menos en la cartera, no va a hacer ni más millonario ni más pobre, la verdad», expresó Jeisen Soriano Sena.

El aumento salarial es parte de un acuerdo alcanzado en el 2023 entre la gobernadora demócrata Kathy Hochul y la legislatura estatal.

El mismo se produjo a pesar de las objeciones de algunos empleadores, así como de algunos demócratas liberales que dijeron que no era lo suficientemente alto.

Se espera que el salario mínimo del estado aumente cada año hasta alcanzar $17 en la ciudad de Nueva York y sus suburbios, y $16 en el resto del estado para 2026.

Fuente: el Nuevo Diario