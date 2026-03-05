Tragedia en Moca: Un hombre asesina a su pareja y se quita la vida en el sector Guauci

Un profundo pesar embarga al municipio de Moca tras un trágico suceso registrado la noche de este miércoles en el sector Guauci, donde un hombre presuntamente le quitó la vida a su pareja sentimental y, acto seguido, cometió suicidio.

De acuerdo con los informes preliminares ofrecidos por las autoridades, la víctima fue identificada como Carolina Moscoso Cepeda. La mujer falleció a causa de las heridas provocadas presuntamente por su compañero sentimental, Ramón Cepeda.

Los hechos Los primeros reportes indican que la tragedia se desarrolló en el interior de la residencia donde ocurrió el crimen. Tras cometer el hecho, Cepeda habría tomado la decisión de acabar con su propia vida en el mismo lugar.

El acontecimiento ha generado una fuerte conmoción y desconcierto entre los moradores de Guauci. Vecinos del sector expresaron su asombro ante el desenlace fatal, describiendo a ambos fallecidos como personas conocidas y establecidas en la comunidad.

Investigación en curso Al lugar de los hechos acudieron de inmediato unidades de la Policía Nacional, acompañadas por representantes del Ministerio Público. Las autoridades acordonaron la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar las evidencias necesarias que permitan esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo este lamentable suceso.

Los cadáveres de ambos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que se les practiquen las autopsias de rigor, dando cumplimiento a los procedimientos legales establecidos.