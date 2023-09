Trajano Potentini asegura abordará un “enfoque integral” a favor de los abogados

Send an email

Bajo el esquema de “Unidad Jurídica”, el reconocido jurista y catedrático, Trajano Potentini, señaló cuales serían las acciones que pondría en marcha tras alcanzar la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).

Aseguró que esencialmente trabajaría en desarrollar un “enfoque integral” a favor de los trabajadores del Derecho en el país, sustentando en el impacto que tiene el sector a través de la tributación y otros aspectos.

“La propuesta nuestra contempla un total de 17 objetivos. Hablamos de un enfoque integral que requieren los abogados dentro de las condiciones. De la calidad de vida de su ejercicio, por las prestaciones que los mismos a nivel social brindan”, dijo.

En ese mismo orden, Potentini condenó las condiciones que deben enfrentar los abogados cada día en los diferentes tribunales del país y de que haría para buscar mejorar esa realidad.

“No es posible que los abogados al día de hoy no tengan una especie de salón de abogados donde haya fotocopiadoras, aire acondicionado… No podemos hoy darnos el lujo y tenemos que exigírselo al Poder Judicial que los abogados tengan que estar en pasillos, en condiciones infrahumanas sentados, no. Tiene que existir un salón que lo pueda regentear el Colegio de Abogados”, refirió.

Además, Potentini dijo que desde el CARD actuará “sin colores y sin banderas políticas”, sino más bien en procura de la “independencia de la justicia dominicana”.

El también presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) añadió que su gestión al frente del CARD procurará “rescatar el orgullo de ser abogados”.

Se recuerda que las elecciones a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) están previstas a realizarse el sábado dos de diciembre de este año.

Otras propuestas

Procurar la actualización en las universidades de la malla curricular de la carrera de Derecho y sus capacitaciones técnicas.

Proporcionar asistencia a los miembros del Colegio en temas de salud y seguridad social.

Garantizar la protección y promoción del Estado de Derecho y los derechos humanos en el país.

Organizar, implementar y custodiar la firma electrónica de los abogados para el acceso a la justicia digital y gobierno electrónico.

Establecer y mantener bibliotecas jurídicas. Publicar obras.

Representar a los miembros del Colegio ante los tribunales y las autoridades administrativas en caso de abusos y malos tratos.

Participar activamente en los procesos de reformas para mejorar el sistema de administración de justicia con propuesta que impacten el interés general.

Fortalecer las seccionales provinciales.

Realización de convenios interinstitucionales con los diferentes colegios de abogados a nivel internacional.

Concreción de acuerdos interinstitucionales y cooperación con las universidades reguladas en nuestra sede nacional.

Establecimiento de convenios con universidades virtuales que operan fuera las aulas universitarias.

Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos del Colegio de Abogados.

Adelantar la incorporación de los estudiantes de Derecho al Colegio de Abogados para proporcionarles conocimientos, intercambios e integración.

Preparar e insertar a los abogados como profesores e instructores para la enseñanza de la Constitución, tránsito y movilidad vial de las personas.

Fuente: De Ultimo Minuto