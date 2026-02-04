Tras más de cinco años de la tormenta Laura: familias afectadas continúan sin viviendas

Luego de que en 2020 la tormenta Laura afectara de manera agresiva a varias familias del sector La Yuca, situado en el distrito municipal Los Ríos, los lugareños siguen sin recibir respuestas sobre las entrega de las viviendas que les fueron prometidas luego del desastre ocurrido.

Kenia Sánchez es un claro ejemplo de esto. Kenia fue una de las afectadas y explicó para este medio que desde esa fecha ha permanecido a la espera de ser reubicadas de manera definitiva en un nuevo hogar, sin embargo aún no le han comunicado una fecha clara para la entrega de los apartamentos que, según les han informado, “ya se encuentran terminados”.

Indicó que los pagos destinados al alquiler de las viviendas temporales fueron suspendidos en diciembre del año pasado, una situación que ha complicado la seguridad de los afectados. “Desde enero no hemos recibido más dinero. A cada familia le daban un monto diferente, dependiendo del alquiler”, comentó.

Detalló que originalmente eran 11 las familias perjudicadas, a las que luego se les sumaron dos más tras una fusión con otro grupo afectado. Sin embargo, aseguró que ninguna de las familias, incluyéndose, ha sido ubicada aún en sus viviendas y que no han recibido una información oficial sobre cuándo podrán mudarse.

¿Qué provoco estos daños?

Una cañada fue la protagonista de esta historia, pues por esta se provocaron inundaciones y daños durante la tormenta. Kenia afirmó que los trabajos de remozamiento no han sido terminados en su totalidad. “Desde donde se cayó la cañada hacia arriba todavía no está terminada”, señaló.

Sánchez expresó que lo único que pide es información clara por parte de las autoridades competentes. “Lo que queremos saber es cuándo será el día de la entrega, pero no tenemos nada de información, nada”, manifestó.

