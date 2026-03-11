Trasladan a Ciudad Nueva a recluso vinculado como autor intelectual de asalto a joyería en Cristo Rey

Las investigaciones en torno al asalto a la joyería Popi Oro, en el sector de Cristo Rey, han tomado un giro relevante este miércoles con el traslado de Juan Alexander Gálvez Marte al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Gálvez Marte es señalado por las autoridades como el presunto cerebro detrás del robo.

Lo más llamativo del caso es que el imputado ya se encontraba bajo custodia del Estado, cumpliendo una condena de 30 años por homicidio en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Victoria, desde donde se presume coordinó la operación delictiva.

Nuevo arresto y controversia legal

En paralelo, la Policía Nacional hizo efectiva una orden de arresto contra Hensey Yoel Reynoso, a quien se le vincula directamente con la logística posterior al asalto. Según el informe oficial:

Transacción de joyas: Se le acusa de haber vendido una de las piezas robadas.

Logística: Con el dinero obtenido, habría adquirido el vehículo utilizado por los asaltantes para emprender la huida.

El arresto de Reynoso no ha estado exento de polémica. Su defensa técnica había interpuesto un recurso de hábeas corpus, argumentando que su cliente permanecía retenido de forma arbitraria desde el pasado domingo sin una orden judicial previa. No obstante, con la ejecución de la orden de arresto este miércoles, el proceso legal sigue su curso formal ante el Ministerio Público.