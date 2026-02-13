Tren eléctrico circula en la UASD para el desplazamiento interno de los estudiantes

Con el fin de facilitar el desplazamiento de los estudiantes a las diversas facultades, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) puso en circulación un mini tren eléctrico de color azul, dentro del campus.

El dispositivo ferroviario está en marcha desde el pasado 9 de febrero, tiene capacidad para al menos 20 personas y el uso del servicio no depende de algún costo.

Listín Diario visitó este viernes la casa de altos estudios, donde constató el funcionamiento del tren y la satisfacción de los estudiantes que le han dado uso, al tiempo de la inconformidad de quienes exigen que se prioricen los arreglos para el estado de la infraestructura.

«Realmente es una buena iniciativa porque aquí todas las facultades quedan super lejos y eso nos ayuda a nosotros como estudiantes a poder llegar más rápido a las clases y más temprano», expresó Arielis Castro, de 19 años, estudiante de la carrera de Odontología.

Indicó que, a pesar de que ha visto el tren, hasta el momento no ha tenido la oportunidad de adquirir el servicio.

Críticas estudiantiles

El presidente del Consejo Estudiantil de la UASD, José Lagares, expresó su inconformidad con la puesta en marcha del tren, tras identificar otras necesidades académicas y estructurales que siguen sin cumplirse en la primada de América y que deben tratarse con urgencia.

«Hay escasez de baños y de secciones. En las noches aquí no se puede caminar por la oscuridad y un sinnúmero de exigencias estudiantiles que no se han cumplido y el deterioro que hay en la biblioteca», declaró al Listín Diario.

Al tiempo de señalar que hay deficiencia en las computadoras y otros elementos que puedan aportar al crecimiento y fortalecimiento. «Y está bien, hay un tren, pero ¿y las cosas que se necesitan realmente, para cuándo?», manifestó Lagares al referirse a la situación del campus universitario.

Sobre el funcionamiento del tren

Tras sostener un diálogo con las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, indicaron que el tren es totalmente eléctrico, tiene cuatro vagones con capacidad para cinco personas, más el asiento del conductor.

El dispositivo está disponible para circular alrededor de las 7:00 de la mañana y sigue funcionando pasadas las 7:00 de la noche, de lunes a sábado.

«La iniciativa busca que los estudiantes sientan que se les ha tomado en cuenta, especialmente aquellos que deben trasladarse largas distancias internamente», puntualizan.

Asimismo, indicaron que durante la noche en el parqueo de la torre de la universidad para asegurar la carga necesaria para la movilización diaria.

En ambas tandas el tren es conducido por dos chóferes.

Otros detalles

De acuerdo con un comunicado, el 6 de febrero la universidad entregó el tren eléctrico para el uso de los bachilleres.

Durante el acto, también se entregaron dos autobuses para el traslado de docentes.

También doce motocicletas y dos camionetas para el Plan de Seguridad. Un camión Hyundai para optimizar las operaciones de la red de cafeterías.

Fuente: Listín Diario.