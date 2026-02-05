Tribunal se retira a deliberar sobre pedido de retirar la prisión a Santiago Hazim y otros imputados

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se retiró la noche de este miércoles a deliberar para emitir su fallo sobre los recursos de apelación interpuestos por Santiago Hazim, exdirector del Servicio Nacional de Salud (Senasa), y otros seis imputados en el caso de presunta corrupción en el seguro estatal.

El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñoz e integrado por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, decidirá si varía o ratifica las medidas de coerción que les fueron impuestas a los acusados.

Durante la tarde se desarrolló la fase de contestaciones y réplicas entre el Ministerio Público y los abogados de los imputados.

Los acusados concluyeron la presentación de sus argumentos solicitando la variación de las medidas de coerción que les fueron impuestas en diciembre pasado por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, consistentes en 18 meses de prisión preventiva.

Hazim no hizo uso de la palabra

Santiago Hazim, principal imputado del caso, decidió no hacer uso de la palabra al momento de presentar sus argumentos para solicitar la revocación de la medida.

Además de Hazim, están acusados Martínez Hazim, Speakler Mateo, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma Ubiera, esta última recluida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

Fuente: Diario Libre.