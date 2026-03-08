Trump a Abinader: “Muchos de mis amigos están en República Dominicana”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que tiene “muchos amigos” en República Dominicana al referirse a su homólogo dominicano Luis Abinader, durante una cumbre celebrada en su club de golf en Doral, Florida, con varios mandatarios de la región.

Durante el encuentro, Trump fue mencionando uno por uno a sus 12 invitados.

Al presentar a Abinader, comentó: “El presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Y muchos de mis amigos están en República Dominicana, incluido el ‘Rey del Azúcar’, ¿verdad? Él realmente es el Rey del Azúcar. Tiene mucho azúcar. No sé si eso es bueno o malo, pero tiene mucho, ¿verdad?”, expresó.

Previo a la reunión, ambos mandatarios se estrecharon la mano y hablaron brevemente.

“Gracias, presidente Donald Trump. La relación entre República Dominicana y Estados Unidos es histórica y seguiremos trabajando juntos para fortalecer la cooperación entre nuestras naciones”, escribió más tarde Abinader en sus redes sociales.

Luis Abinader junto a Donald Trump y otros presidentes de Latinoamérica en la cumbre “Escudo de las Américas”. 7 de marzo 2026.Fuente externa

Trump reunió a 12 mandatarios como parte de la Cumbre “Escudo de las Américas”, donde anunció la creación de una alianza de 17 países americanos para destruir a los carteles de narcotraficantes de la región.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas. De una vez por todos, vamos a acabar con ellos”, dijo el gobernante republicano.

Aliados importantes de Trump asistieron a la cumbre: el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa, el salvadoreño Nayib Bukele y el hondureño Nasry Asfura.

En la reunión también estaban los presidentes de Bolivia, Panama, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Durante su discurso, Trump protagonizó un momento que desató risas entre los invitados cuando dijo que no tiene tiempo de aprender español.

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. Se me daban bien los idiomas, pero no voy a dedicar tiempo a aprender su idioma. Eso sí que no lo haré. Solo denme un buen intérprete. El intérprete es muy importante”, afirmó.

En otra publicación, Abinader escribió que la alianza es “una iniciativa para fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado”, y añadió que República Dominicana “reafirma su compromiso con la seguridad y la cooperación hemisférica”.

Durante la cumbre se debatieron temas en torno a la migración ilegal y masiva en EEUU y el hemisferio occidental, la amenaza de las bandas criminales, los narcotraficantes y las organizaciones terroristas.

Abinader se ha reunido con otros mandatarios y funcionarios estadounidenses para impulsar iniciativas en materia de seguridad regional y desarrollo económico, precisó la Presidencia en un comunicado.

Uno de esos encuentros, por ejemplo, ha sido con el secretario de Energía, Chris Wright.

Ambos conversaron sobre temas de cooperación energética y el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países, así como iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y la seguridad energética en la región.

El presidente Luis Abinader y el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright.Presidencia DOM.

Más tarde, Abinader participará junto a sus homólogos en una recepción ofrecida por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Abinader llegó el viernes a Miami. Su agenda de trabajo inició con el lanzamiento de la primera bola en el partido entre Dominicana y Nicaragua durante la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol en el LoanDepot Park.

Dominicana venció 12-3 a Nicaragua.

