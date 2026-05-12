Trump afirma que Cuba «está pidiendo ayuda» y va a responder con diálogo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que una «fracasada» Cuba está buscando ayuda para salir de su situación y aseguró que responderá con diálogo, que por ahora parece estancando en medio de las amenazas del mandatario de hacerse con el control de la isla.

“Ningún republicano me ha hablado jamás de Cuba, un país fracasado que solo va en una dirección: ¡Hacia abajo! Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar! Mientras tanto, ¡me voy a China!“, manifestó en su breve mensaje en Truth Social.

Los dichos del mandatario norteamericano llegan luego de que su país sancionara el pasado jueves al conglomerado militar cubano GAESA, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa mixta con participación canadiense, en el marco de una ofensiva económica destinada a cortar los ingresos del régimen que gobierna la isla.

El anuncio, realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, coincidió con la retirada de la canadiense Sherritt International de sus operaciones conjuntas en Cuba, un movimiento que los analistas interpretan como una señal de que las presiones de Washington sobre los socios extranjeros de La Habana empiezan a surtir efecto.

En un mensaje en sus redes sociales, Rubio aseguró: “Las sanciones impuestas hoy demuestran que la administración Trump no permanecerá impasible mientras el régimen comunista cubano amenaza nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio. Continuaremos tomando medidas hasta que el régimen implemente todas las reformas políticas y económicas necesarias”.

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel (REUTERS/Norlys Pérez).

Las nuevas medidas se aplican bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que extendió el alcance de las sanciones estadounidenses hasta abarcar a casi cualquier entidad extranjera que mantenga vínculos comerciales con sectores estratégicos de la isla: energía, defensa, seguridad y finanzas. Rubio acompañó el anuncio con un comunicado en el que señaló que el objetivo era “privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos”. Advirtió que caben esperar “designaciones adicionales en los próximos días y semanas”.

La ofensiva de Trump contra Cuba se inscribe en un contexto de presión sostenida. Desde enero, Washington bloqueó el suministro de petróleo a la isla, medida que agravó los ya crónicos apagones que en numerosas provincias superaban las 15 y 20 horas diarias. El presidente ha llegado a afirmar que tomará el control de Cuba “casi de inmediato” y ha mencionado la posibilidad de desplazar el portaviones USS Abraham Lincoln a aguas del Caribe.

Los apagones de este martes en Cuba afectarán a la vez hasta al 61% del país

En otro orden, Cuba sufrirá este martes otra jornada de prolongados apagones y el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, dejará sin corriente a un 61% de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

El cubano promedio sufre actualmente más horas sin corriente al día que con fluido eléctrico. La víspera, los apagones alcanzaron hasta las 18 horas continuas en La Habana, mientras que, en las demás provincias del país, los cortes superan las 20 horas consecutivas.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de 1.290 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.960 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.990 MW.

Este martes, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40% del mix energético).

Otro 40% del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EEUU.

El 20% restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Los expertos independientes apuntan que el sistema eléctrico cubano está obsoleto y sufre un déficit prolongado de inversiones. Los estudios estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético del país caribeño.

Cuba precisa unos 100.000 barriles diarios de petróleo, de los que solo 40.000 son de producción nacional.

Fuente: Panorama