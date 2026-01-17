Trump amenaza con aranceles a los países europeos que han enviado apoyo militar a Groenlandia

Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a países europeos como instrumento de presión en su intento de anexionar Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca. El presidente de Estados Unidos aseguró que podría recurrir a una guerra comercial contra quienes se opongan, alegando que la isla es clave para la seguridad nacional estadounidense.

Durante un acto sobre inversiones sanitarias en zonas rurales, Trump afirmó que ya ha utilizado este tipo de amenazas en el pasado, citando presiones a países como Francia y Alemania con aranceles del 25% para forzar cambios en el precio de los medicamentos. “Quizá lo haga con Groenlandia”, dijo al referirse a la posibilidad de aplicar la misma estrategia.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión diplomática. Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos han anunciado o estudian el envío de tropas a Groenlandia como gesto de respaldo a Dinamarca frente a las aspiraciones de Washington.

Dinamarca y el Gobierno de Groenlandia calificaron las amenazas de Trump como “totalmente inaceptables” tras una reunión en la Casa Blanca entre el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y los responsables de Exteriores Lars Løkke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, quienes rechazaron de plano cualquier ambición anexionista.

