Trump amenaza con desplegar agentes de ICE en aeropuertos si no hay acuerdo migratorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría ordenar el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos del país si los demócratas no firman “inmediatamente” un acuerdo migratorio. Según expresó, la medida buscaría reforzar la seguridad nacional y controlar la entrada de inmigrantes irregulares.

A través de un mensaje público, Trump aseguró que estos agentes realizarían labores de seguridad “como nunca antes se ha visto”, incluyendo la detención inmediata de personas en situación migratoria irregular. El mandatario insistió en que su prioridad es garantizar que el país, y en especial sus aeropuertos, vuelvan a ser “libres y seguros”.

En su declaración, el presidente también criticó a líderes demócratas y vinculó la situación migratoria con problemas de seguridad en algunos estados. Además, reiteró su llamado a endurecer las políticas migratorias y concluyó con su conocido lema político: “Hacer a Estados Unidos grande de nuevo”.

FUENTE: N DIGITAL