Trump anuncia conferencia con militares y lanza ultimátum a Irán



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 33 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 3 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ofrecerá este lunes una conferencia de prensa junto a mandos militares en la Casa Blanca, donde se espera que amplíe detalles sobre la creciente tensión con Irán.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, informó a través de X que el encuentro con la prensa responde a la alta demanda de información sobre el conflicto en Oriente Medio, asegurando que el mandatario responderá preguntas clave.

Ultimátum a Irán

Desde temprano, Trump intensificó su retórica al advertir que desataría “el infierno” si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes de este martes.

El presidente exigió que Teherán permita el paso de embarcaciones o enfrentará ataques dirigidos a infraestructuras críticas como centrales eléctricas y puentes.

Amenazas en redes sociales

A través de Truth Social, Trump publicó mensajes contundentes:

“¡El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente en Irán!”, escribió, elevando el tono de confrontación.

También sugirió un nuevo plazo con un mensaje enigmático: “¡Martes, a las 20:00 h, hora del Este!”, sin ofrecer detalles adicionales.

Posible acción militar

En declaraciones a The Hill, el mandatario no descartó el despliegue de tropas en territorio iraní, lo que aumentó la preocupación internacional por una posible escalada militar.

Impacto en el petróleo

Tras el anuncio, el precio del petróleo intermedio de Texas superó los 114 dólares por barril, reflejando la incertidumbre en los mercados energéticos.

Asimismo, el costo promedio de la gasolina en EE.UU. alcanzó los 4,110 dólares por galón, según datos de la AAA.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una crisis mayor en la región.

Fuente: El Nuevo Diario.