Trump critica al Senado por intentar frenar sus acciones contra Venezuela

Tras conocerse que el Senado avanzó con una resolución que limitaría sus facultades para ordenar acciones militares contra Venezuela sin el permiso del Congreso, el presidente Donald Trump respondió con vehemencia desde su cuenta en Truth Social.

Trump afirmó que la votación «obstaculiza enormemente la autodefensa y la seguridad nacional de Estados Unidos» y que “lesscaba la autoridad del presidente como comandante en jefe”.

Ataque a legisladores republicanos

Además, Trump criticó con nombres y apellidos a los cinco senadores republicanos que se unieron a los demócratas para respaldar el avance de la medida, argumentando que estos actos eran una “estupidez” y que deberían avergonzarse. Según él, esos legisladores “no deberían volver a ser elegidos para ningún cargo público”.

Aunque la resolución aún debe debatirse en el pleno del Senado y aprobarse en la Cámara de Representantes (y podría enfrentar un veto presidencial), Trump anticipó que la semana siguiente habrá “una votación más importante” sobre la cuestión.

El mandatario también calificó la Ley de Poderes Bélicos como inconstitucional, argumentando que “viola totalmente el Artículo II de la Constitución”, que establece al presidente como comandante en jefe. Trump señaló que “todos los presidentes y sus departamentos de justicia” han considerado previamente su incompatibilidad con acciones unilaterales en materia militar.

Contexto de la votación

La polémica surge después de que el Senado de Estados Unidos aprobara este jueves con 52 votos a favor y 47 en contra avanzar una resolución de poderes de guerra que obligaría a solicitar la autorización del Congreso para emprender nuevas acciones militares en Venezuela.

La medida contó con el respaldo por todos los demócratas y cinco senadores republicanos y representa un gesto significativo de control legislativo sobre decisiones de uso de fuerza militar.

Aunque la resolución tiene un camino largo por delante y es probable que Trump la vete si se aprueba en ambas cámaras, su avance simboliza una creciente inquietud bipartidista ante las acciones militares emprendidas en Venezuela y la forma en que la Casa Blanca ha justificado operaciones como la realizada en Venezuela.

Fuente: CDN