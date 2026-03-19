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Trump niega envío de tropas y asegura medidas para estabilizar el precio del petróleo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el envío de tropas al extranjero y aseguró que su administración tomará medidas para estabilizar el precio del petróleo.

“No voy a enviar tropas a ningún lado”. El mandatario reiteró su posición de evitar nuevas intervenciones militares, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas.

Trump afirmó que hará lo necesario para estabilizar el precio del crudo, un tema clave para la economía global y el mercado energético.

Fuente: N Digital

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