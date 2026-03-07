Trump prepara un “golpe duro” contra Irán, que promete no atacar más a sus vecinos

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha dado un giro en su octavo día, con el anuncio de Teherán de que no atacará más a los países del golfo Pérsico si no le agreden desde allí y la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, de que este sábado golpeará duro el país, como ya hizo Israel desde primera hora del sábado.

Además, Israel lanzó una fuerte ofensiva en el este de Líbano para buscar pistas de un piloto desaparecido hace 40 años, una incursión que dejó 41 libaneses muertos y 40 heridos.

Esto es lo último sobre el conflicto en Oriente Medio:

Irán dice que no atacará más a sus vecinos, pero sigue golpeando al golfo

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos a menos que sea atacado desde esos territorios, después de lanzar misiles y drones durante una semana contra decenas de ellos, sobre todo en el golfo Pérsico.

No obstante, casi al mismo tiempo que se emitió el mensaje, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de otra “oleada de ataques con misiles y drones contra Baréin y Catar”, y las autoridades de Emiratos Árabes Unidos también informaron de agresiones en su contra.

Hasta ahora, las autoridades iraníes habían afirmado que sus ataques iban dirigidos contra las bases estadounidenses en los países árabes del golfo Pérsico, y no contra el territorio de esas naciones, y Pezeshkian les pidió este sábado que “no se conviertan en instrumentos del imperialismo”.

Trump promete un ataque “muy duro” a objetivos nuevos en Irán

Trump prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán este sábado un ataque “muy duro” contra la República Islámica, contra objetivos que no había perseguido desde que inició la guerra junto a Israel hace justo una semana.

“Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos”, aseguró el presidente en su red social Truth Social.

Israel ataca a “altos cargos” e infraestructura del régimen iraní…

Mientras, el Ejército israelí anunció este sábado una nueva oleada de ataques contra “infraestructura del régimen” iraní en las ciudades de Teherán e Isfahán, incluidos búnkeres militares con misiles y lanzaderas en los que operaban “cientos de agentes del régimen”, entre ellos “altos cargos”, según dos comunicados castrenses.

Israel bombardeó también la Universidad Imán Hosein, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y que esos militares usaban -según Tel Aviv- como recinto de reunión.

… y continúa su ofensiva en el Líbano, con 41 muertos más

Al mismo tiempo, Israel continuó su ofensiva en el Líbano contra el grupo chií Hizbulá, que denunció este sábado una incursión con helicópteros que incluyó enfrentamientos sobre el terreno y una serie de bombardeos israelíes que mataron a al menos 41 personas -incluidos tres soldados libaneses- e hirieron a otras 40 en el área de Nabi Chit, en el este del país.

El Ejército israelí se limitó a informar de que con todo ello pretendía aprovechar para localizar pistas relacionadas con el navegador israelí desaparecido Ron Arad, en paradero desconocido desde 1986.

Desde el lunes, Israel mantiene una ofensiva paralela a la de Irán en el sur del Líbano, los suburbios de Beirut y el Valle de la Bekaa, la región oriental cercana a la frontera con Siria donde se ubica Nabi Chit, en una operación que el Gobierno de España condenó “rotundamente” este sábado.

Lejos de la rendición

En su mensaje de este sábado, Trump afirmó que Irán “se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, a los que ha prometido no dispararles más”, y atribuyó esa supuesta claudicación al “implacable ataque de Estados Unidos e Israel”.

No obstante, en respuesta a otro mensaje anterior de Trump, el presidente iraní dejó claro este sábado que no planea izar la bandera blanca: “La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que ellos (EE.UU. se llevarán a la tumba”, dijo el presidente Masud Pezeshkian en un vídeo emitido por su oficina.

El impacto en los civiles: más de mil muertos y terror constante en Irán

Según Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques iraníes a Israel han dejado por lo menos diez muertos, en unas cifras provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

Mientras que los ciudadanos israelíes están acostumbrados a huir a refugios subterráneos cuando hay riesgo de ataques iraníes, en Irán no existe un sistema de alertas de bombardeos ni refugios antiaéreos para protegerse, lo que mantiene en vilo a los habitantes de Teherán.

