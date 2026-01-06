Trump se burla de los bailes de Maduro y dice que lo intentaba «imitar»

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mofó este martes de la forma en que el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas estadounidenses y procesado en Nueva York, bailaba mientras la Administración de EE.UU. aumentaba sus amenazas contra él, y aseguró que Maduro «intenta imitarlo».

«Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas», aseguró Trump durante su discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy en Washington.

Según una información publicada por el New York Times, los recientes bailes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al son de «no war; yes peace» o «no crazy war» hicieron perder la paciencia a algunos de los asesores del republicano, quien decidió dar luz verde a la operación militar para capturar a Maduro en la madrugada del viernes al sábado.

Algunos de los asesores más cercanos de Trump consideraron que los bailes ante las cámaras de Maduro eran una señal de que se estaba burlando de sus presiones para que abandonara el poder.

