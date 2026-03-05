Trump sobre eventual caída del régimen en Cuba: “Después de 50 años, eso sería la cereza del pastel”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un eventual colapso del gobierno de Cuba sería “la cereza del pastel”, al referirse a la presión que, según dijo, ejerce Estados Unidos sobre la isla en medio de la creciente inestabilidad política y económica.

Al ser consultado por el medio Politico sobre si Estados Unidos estaba influyendo en la caída del gobierno cubano, Trump respondió: “¿Qué opinan? Después de 50 años, eso es la cereza del pastel”.

Trump también confirmó que Estados Unidos mantiene contacto con el liderazgo comunista de Cuba mientras la inestabilidad en la isla se intensifica tras la captura de Nicolás Maduro.

“Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba”, dijo Trump.

Presión por el petróleo venezolano

El mandatario sugirió que el deterioro de la situación en la isla es, en parte, resultado de la presión ejercida por Estados Unidos, incluida la interrupción del suministro de petróleo venezolano que durante años sostuvo a La Habana.

“Bueno, es gracias a mi intervención, una intervención que está ocurriendo”, dijo Trump. “Obviamente, de lo contrario no tendrían este problema. Cortamos todo el petróleo, todo el dinero… todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”.

“Cuba ha sido un tema durante 50 años”

Trump también se refirió a la prolongada atención internacional sobre la isla.

“¿Cuánto tiempo llevas oyendo hablar de Cuba —Cuba, Cuba— durante 50 años?”, añadió el mandatario. “Y esa es una de las pequeñas cosas que me interesan”.

Con información de Politico.

Fuente: N Digital