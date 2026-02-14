Nacionales

“Un amor que dura y perdura”, le dice Abinader a Raquel en este Día de San Valentín

Vidal Sepulveda Send an email Hace 25 minutos
Se lee en 1 minuto

En este Día de San Valentín, llegó el emocionante mensaje del presidente Abinader a su esposa la señora Raquel Arbaje, a quien le dijo esto:

“Un amor que dura y perdura, que crece y se fortalece. Feliz Día del Amor y la Amistad”.

Lo puso en su cuenta de Instagram, con fotos de ambos abrazados y recordando aquellos primeros años de amores y matrimonio. Se dan un sentido abrazo, reafirmando los lazos matrimoniales que les unen. En otra imagen, aparecen cada uno con un velón en sus manos para ponerlos al pie de la Virgencita. Ambos son devotos católicos, ella más que él.

En otra foto se ven las huellas del tiempo cuando, siendo muy jóvenes aún y ya enredados en la malla del amor, ella muestra obsequios sonriente y risueña, flechada por el joven Luis. Lleva en su mano un peluche clásico, mientras abraza a su compañero de vida. El amor llegó a la madurez: tienen tres hijas, son la pareja real y llevan una larga vida juntitos. ¡Qué viva el amor!

FUENTE: N DIGITAL

