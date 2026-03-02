“Un conflicto prolongado” en Irán podría traer consecuencias para RD, asegura Raúl Ovalle

Raúl Ovalle, director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), explicó cómo la escalada en Medio Oriente podría afectar a la República Dominicana, especialmente a través del sector energético y los precios internacionales del petróleo y gas.

Ovalle señaló que la región que abarca desde Kuwait hasta Irán es una potencia en petróleo y gas, por lo que las disrupciones allí afectan la oferta global y, en consecuencia, los precios que paga República Dominicana como importador neto de hidrocarburos.

En Despierta con CDN, Ovalle explicó que la factura petrolera dominicana ronda los 4,800 millones de dólares. También un aumento de 10 dólares en el precio promedio de la canasta de combustibles implicaría cerca de 800 millones de dólares adicionales al año.

El economista precisó que, aunque República Dominicana importa gas natural desde la costa este de Estados Unidos y no directamente desde Medio Oriente, sí está expuesta al riesgo de precio por incrementos en seguros y fletes. También en costos marginales de producción.

De qué depende el impacto real

Ovalle advirtió que el impacto real depende de la duración del conflicto: un episodio corto y contenido tendría efectos transitorios. También dijo que un conflicto prolongado podría elevar los precios 15 o 20 dólares. También generar consecuencias macroeconómicas y fiscales.

Sobre la capacidad de respuesta, destacó que el país cuenta con unas reservas internacionales del Banco Central superiores a 12,000 millones de dólares, lo que ofrece herramientas para mitigar choques de corto plazo.

Ovalle explicó el funcionamiento de seguros contra alzas de precios. El mismo recordando precedentes en 2015 y en 2021, cuando Hacienda contrató una cobertura para el gas natural que protegió al país tras la guerra Rusia-Ucrania.

El diseño del seguro de 2021 protegía inicialmente el 80% el primer año, el 60% el segundo y el 40% el tercero. También recordó Ovalle como ejemplo de una medida efectiva pero puntual.

El economista abogó por institucionalizar una política de Estado que sistematice la protección contra incrementos de precios de hidrocarburos, en lugar de depender de decisiones coyunturales de ministros o gobiernos.

Impacto en crecimiento y prioridades de política

Ovalle evaluó la meta presidencial de duplicar el tamaño de la economía para 2036 como aspiracional y valiente. También señaló que exigiría un crecimiento anual promedio cercano al 5.8%, superior al potencial estimado.

Para alcanzar esa meta, indicó que se requiere mayor productividad. También mejoras en capital humano. Además de un incremento sostenido en la inversión pública y privada; hoy la inversión total ronda el 26% del PIB, y debería superar el 30%.

En materia energética, Ovalle expresó preocupación por el enfoque en generación más que en redes. Además estimó que el reciente apagón podría haber costado alrededor de 100 millones de dólares, cifra que ilustra la importancia de invertir en transmisión y distribución.

Respecto al desempeño reciente, comentó que la economía tocó fondo. También que en enero hubo un repunte con un crecimiento interanual del 3.5%, lo que sugiere un inicio de recuperación, aunque condicionado por riesgos internacionales. Además de la necesidad de mayor inversión pública.

Ovalle concluyó que, si el conflicto en Medio Oriente se mantiene breve, el país podrá manejar el impacto, pero en escenarios prolongados habría efectos en inflación. También déficit fiscal y en la necesidad de trasladar costos a hogares y empresas, por lo que urge diseñar mecanismos permanentes de protección.

Fuente: CDN