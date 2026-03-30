Una misión internacional advierte sobre el declive de la libertad de prensa en Kosovo; el gobierno rechaza las conclusiones.

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La libertad de prensa en Kosovo se ha deteriorado desde 2023 debido a la presión política, en particular del partido gobernante Vetëvendosje, según concluyó una misión internacional sobre la libertad de prensa tras una visita de dos días a Pristina, mientras que los representantes del gobierno rechazaron las conclusiones por considerarlas inexactas y demasiado generalizadas.

La delegación, integrada por organizaciones asociadas a la Plataforma para la Seguridad de los Periodistas del Consejo de Europa, consideró que un nivel de libertad de prensa previamente estable «ha sido sustituido por un período de deterioro en los últimos tres años».

Citaron varios factores clave que explican esta tendencia, entre ellos los intentos de aumentar el control político sobre la Comisión Independiente de Medios de Comunicación mediante una ley de medios que posteriormente fue declarada inconstitucional, la presión política y financiera sobre la emisora ​​pública RTK y un aumento sostenido de los ataques verbales y la denigración de periodistas por parte de funcionarios del partido gobernante.

«Estos acontecimientos han socavado la trayectoria positiva de Kosovo en materia de libertad de prensa y desarrollo de los medios de comunicación desde la independencia del país», declaró la misión, advirtiendo que también han empañado la posición de Kosovo como líder regional en libertad de prensa dentro del proceso de adhesión a la UE.

Aumento de la presión, incluso hacia los medios de comunicación no mayoritarios.

Si bien Kosovo mantiene un panorama mediático pluralista, bajos niveles de violencia física contra los periodistas y un marco jurídico ampliamente alineado con los estándares europeos, la misión constató que la presión se ha intensificado de otras formas.

El número de casos de denigración, desprestigio y acoso en línea contra periodistas —en particular por parte de figuras políticas— ha aumentado drásticamente en los últimos años, alcanzando su punto máximo en 2025.

Según la delegación, una tendencia particularmente preocupante es el uso de «narrativas tóxicas» por parte de los funcionarios de Vetëvendosje, que presentan a los periodistas que hacen preguntas legítimas como «mercenarios» serbios o agentes extranjeros.

Para los medios de comunicación serbios y de otros países no mayoritarios, estas presiones se ven agravadas por las amenazas de lo que el informe describe como gobiernos extranjeros, así como por el acceso limitado a la información pública en sus idiomas.

Reunión con Kurti: llamamientos a condenar los ataques.

Durante su visita, la delegación se reunió con el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, instándolo a él y a otros funcionarios a dar ejemplo condenando los ataques contra periodistas y absteniéndose de utilizar una retórica divisiva.

Sin embargo, la misión concluyó que el primer ministro «no se comprometió a condenar públicamente dichos ataques».

Según el informe, Kurti garantizó verbalmente que la difamación no volvería a ser penalizada, aunque se señaló que esto contradecía las recientes declaraciones de altos funcionarios de Vetëvendosje.

Respuesta del gobierno: «generalización inexacta», se centra en la propiedad de los medios.

Los funcionarios gubernamentales cuestionaron las conclusiones de la misión y señalaron, en cambio, los problemas estructurales dentro del sector de los medios de comunicación.

En una respuesta pública, la asesora del Primer Ministro, Zoja Surroi, declaró que la reunión con representantes de organizaciones de periodistas tuvo lugar «precisamente porque el Primer Ministro comparte la preocupación por el panorama mediático del país y apoya el desarrollo de un entorno mediático más sólido y justo».

Según explicó, las conversaciones abarcaron una amplia gama de temas, entre ellos la desinformación, el declive del periodismo de investigación, la transparencia en la propiedad de los medios de comunicación y lo que describió como la influencia de actores serbios y rusos en el panorama mediático.

Surroi también expresó su preocupación por «los riesgos que plantean los intereses corporativos y el auge de los oligarcas de los medios de comunicación», quienes, según ella, utilizan los medios para promover intereses económicos e influir en las agendas políticas, «a expensas de la confianza pública».

En ese contexto, hizo referencia a un análisis de Euractiv, que examina la influencia de los poderosos actores empresariales sobre la propiedad de los medios de comunicación y la independencia editorial en Kosovo.

Además, afirmó que en los últimos años se han producido «casos sin precedentes» en los que se publicaron informes sobre personas con una importante influencia empresarial que posteriormente fueron retirados rápidamente en múltiples medios de comunicación, sin que los organismos de supervisión pertinentes reaccionaran.

«Por lo tanto, resulta desalentador ver que los comentarios realizados constituyen una generalización amplia y despectiva que, francamente, es inexacta», dijo Surroi.

En una respuesta aparte, el portavoz del gobierno, Perparim Kryeziu, también instó al público a consultar los informes que destacan el papel de los poderosos intereses empresariales en la configuración de las narrativas mediáticas, señalando la cobertura sobre la propiedad de los medios y la influencia editorial.

Desafíos estructurales y recomendaciones

La misión reconoció las mejoras en la respuesta judicial a los casos que involucran a periodistas, incluyendo la agilización de los procedimientos judiciales y la adopción de una nueva estrategia del Consejo Judicial de Kosovo que prioriza la seguridad de los periodistas, la difamación y los casos de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP).

Sin embargo, hizo hincapié en que los problemas estructurales, como la falta de transparencia de las autoridades públicas y la difusa línea que separa la propiedad de los medios de comunicación de la política editorial, siguen socavando el periodismo de investigación y la confianza pública.

También se expresaron preocupaciones sobre las presiones financieras y políticas a las que se enfrenta RTK, incluidos casos denunciados de cancelaciones de programas y despidos de presentadores, aunque la dirección de RTK rechazó las acusaciones de injerencia.

La delegación instó al gobierno a adaptar la legislación a la Ley Europea de Libertad de Prensa, garantizar la financiación sostenible y la independencia de la radiotelevisión pública y adoptar leyes clave sobre el derecho al informante y la protección de las fuentes periodísticas.

El camino de la UE está en juego.

Tras describir la libertad de prensa como un pilar fundamental del proceso de adhesión de Kosovo a la UE, la misión advirtió que el gobierno debe tomar medidas «significativas» para reconstruir la confianza y devolver al país a su anterior senda de progreso.

Se presentará un informe detallado con conclusiones y recomendaciones al Consejo de Europa, la Unión Europea, las Naciones Unidas y la OSCE.

Fuente: KOSSEV