“Una persona así no puede trabajar con menores”, dice dueño de guardería sobre maestra investigada

El propietario de la guardería “Mi Segundo Hogar Little Steps”, ubicada en el Ensanche Ozama, aseguró que la maestra señalada en un video viral en el que presuntamente agrede a una niña no puede continuar trabajando con menores, al considerar que mostró un nivel de desesperación incompatible con ese tipo de labor, enfatizando que la misma fue despedida del centro.

“Una persona que llega a ese nivel de desesperación no puede trabajar con menores”, expresó el propietario a raíz del incidente.

Según explicó, la docente habría atravesado por situaciones personales difíciles, incluyendo la pérdida reciente de una compañera de trabajo, lo que a su juicio pudo influir en su comportamiento el día de los hechos.

A su vez, también indicó que la menor involucrada tenía antecedentes de negarse a comer, situación que, según dijo, había sido reportada previamente a los padres mediante registros diarios realizados por el centro.

De acuerdo con su versión, el momento captado en el video muestra cuando la niña se encontraba en el suelo y la maestra se colocó de rodillas sobre ella en medio de un intento por manejar la situación, aunque reconoció que la acción fue inapropiada.

El administrador señaló que, aunque el padre de la menor habría mostrado comprensión del contexto y no presentó una querella directa contra la docente, el Ministerio Público decidió iniciar una investigación tras considerar que el audiovisual constituye una evidencia del hecho.

El propietario también informó que representantes del Ministerio de Educación tienen previsto asistir este lunes al centro como parte del proceso de investigación relacionado con el caso.

