Vence este domingo el plazo para renovar el marbete 2025-2026 por vía digital

La renovación del impuesto de circulación vehicular (marbete) 2025-2026 por vía digital vence este domingo 18 de enero. El plazo para realizarlo de manera presencial es hasta el sábado 31 de enero.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recordó que los contribuyentes pueden renovar el marbete mediante su portal web o la aplicación móvil de la DGII, utilizando el número de cédula o RNC y los datos de la placa del vehículo.

Para realizar la renovación en línea, los usuarios deben acceder al portal de marbetes de la DGII o hacer clic en el banner promocional “Renueva aquí”, y seguir las instrucciones del sistema. El pago se efectúa exclusivamente con tarjeta de crédito.

La DGII explicó que el marbete solicitado por internet se entrega en un plazo aproximado de cuatro días laborables para el Gran Santo Domingo y de ocho días laborables para el interior del país. En el caso de la renovación presencial, la entrega es inmediata.

Quienes no utilicen la vía digital podrán realizar el pago de manera presencial en 47 entidades financieras, con 856 sucursales a nivel nacional, así como en las colecturías de la DGII en Villa Vásquez (Montecristi) y Sánchez (Samaná). El plazo para el pago presencial se extenderá hasta el sábado 31 de enero de 2026.

Los valores del impuesto se mantienen sin variación con respecto al período anterior:

RD$1,500 para vehículos fabricados hasta el año 2020.

RD$3,000 para los fabricados a partir del 2021.

Sanciones por no renovar a tiempo

La DGII reiteró que se aplicarán recargos a quienes no renueven dentro del plazo establecido:

RD$2,000 para vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2026.

RD$2,100 para quienes no renovaron el marbete 2024-2025 (RD$2,000 de sanción y RD$100 por cesación administrativa).

RD$3,100 para los que no renovaron el marbete 2023-2024 o años anteriores (RD$3,000 de sanción y RD$100 por cesación administrativa).

