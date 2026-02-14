Vendedores reportan ventas dinámicas de flores y arreglos en este San Valentín

Comerciantes dedicados a la venta de flores y arreglos con motivo del Día de San Valentín aseguraron que las ventas se han mantenido dinámicas durante la jornada de este 14 de febrero, impulsadas por la tradición de celebrar el amor y la amistad.

Desde tempranas horas de la mañana, puestos ubicados en avenidas principales como La San Vicente de Paúl y Los Próceres han recibido clientes en busca de detalles para sorprender a sus parejas, familiares y amistades.

Los vendedores indicaron que los arreglos más solicitados este año se encuentran en un rango de precios entre RD$1,500 y RD$3,000.

“Los clientes están buscando el detalle desde los 1,500…. Pero lo importante es que ellos están comprando”, manifestó Jahaira Félix, propietaria de una floristería.

Entre los productos más demandados figuran ramos de rosas rojas, arreglos mixtos con lirios y girasoles, así como presentaciones que incluyen peluches, globos y chocolates.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO