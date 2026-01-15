Video de la Casa Blanca: así celebra Trump la reducción del precio de la gasolina en EEUU

La cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca volvió a generar conversación en redes sociales tras publicar un video acompañado de la icónica canción La Gasolina, de Daddy Yankee, en el que se muestran imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a gráficos y letreros con los precios del combustible en distintos estados del país.

La estrategia no pasó desapercibida. La publicación acumula más de 772 mil “me gusta”, alrededor de 21 mil comentarios y ha sido compartida unas 312 mil veces, cifras que evidencian el alto nivel de interacción y el alcance viral del contenido.

El audiovisual resalta que los precios de la gasolina han comenzado a registrar rebajas en los últimos meses, una de las principales promesas de campaña del mandatario, quien ha asegurado en varias ocasiones que su administración está cumpliendo con lo prometido en materia energética.

Con un tono desenfadado y claramente diseñado para el consumo digital, el video busca conectar con audiencias más jóvenes y capitalizar un tema sensible para millones de estadounidenses: el costo del combustible, que impacta directamente en la economía cotidiana.

