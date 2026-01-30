Video muestra agresión del gerente de restaurante Onno’s a familiares del periodista Pedro Jiménez

Santo Domingo — Un video que circula en redes sociales ha generado gran indignación al mostrar el momento en que el gerente del restaurante Onno’s, identificado como Ángel Nicolás, presuntamente agrede a familiares del periodista Pedro Jiménez, en un hecho ocurrido en el complejo turístico Playa Nueva Romana.

En las imágenes, que se han viralizado en distintas plataformas, se observa una discusión que escala hasta convertirse en un intercambio físico y verbal, donde varios testigos aseguran que el gerente actuó de manera violenta contra los afectados, incluyendo jóvenes y personas adultas mayores.

El comunicador Pedro Jiménez expresó públicamente su rechazo al incidente, señalando que sus familiares se encontraban en el lugar como clientes y que merecían un trato digno.

Advirtió que, de no producirse una disculpa formal y una investigación interna por parte del establecimiento, podría recurrir a acciones legales.

El periodista también lamentó que situaciones de este tipo ocurran en espacios destinados al esparcimiento y al turismo, destacando que afectan la imagen del país y generan desconfianza entre visitantes y residentes.

Hasta el momento, ni la administración del restaurante Onno’s ni los responsables del complejo Playa Nueva Romana han ofrecido una versión oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, diversos sectores han pedido una investigación transparente y sanciones, de confirmarse la agresión.

Organizaciones defensoras de los derechos del consumidor y ciudadanos en redes sociales han exigido respeto, profesionalismo y protocolos claros para el manejo de conflictos en establecimientos comerciales.