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Violencia pandillera en Haití vuelve a desplazar a cientos de personas

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Puerto Príncipe (AP).- Una nueva ola de violencia de pandillas en Haití ha obligado a cientos de personas a huir, quedando dispersas a lo largo de una carretera que conduce al principal aeropuerto del país.

Monique Verdieux, de 56 años, huyó hacia la autopista después de ver a hombres armados quemando casas en su vecindario. Su familia se dispersó en distintas direcciones y comentó que no está segura de dónde están.

“Ahora estoy durmiendo en la calle”, declaró Verdieux destacando que no era seguro regresar.

Los enfrentamientos entre pandillas estallaron durante el fin de semana en varios vecindarios del norte de la capital, Puerto Príncipe, lo que empujó a los desplazados hacia una carretera que conduce al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture.

Las pandillas han tomado el control de más del 90% de Puerto Príncipe desde el asesinato del presidente Jovenal Moïse en julio de 2021 en su casa. Las bandas, según la policía, que han ampliado sus actividades —incluidos saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones— hacia el interior del país. Haití no ha tenido presidente desde el asesinato.

Durante las últimas dos semanas, el productor haitiano de ron Barbancourt y dos de las mayores embotelladoras del país han advertido sobre el deterioro de las condiciones de seguridad cerca del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, donde las operaciones ahora están severamente restringidas.

Fuente: AP
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