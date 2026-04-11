“Vivimos con temor cada vez que llueve”, residente de El Millón sobre inundaciones

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“Vivimos con temor cada vez que llueve, ya que sabemos que podemos volver a enfrentar pérdidas materiales significativas”. Estas fueron las palabras de Midori Ariyama, residente en la calle Pedro Albizu Campo con calle Interior, del sector El Millón.

Vecinos expresaron su disgusto y preocupación ante la falta del correcto funcionamiento en el alcantarillado de la zona. Lo que ocasiona inundaciones cuando caen fuertes lluvias como en la madrugada del 8 de este mes.

Según expresa Ariyama, es la segunda vez que se enfrentan a esta problemática la cual les provoca graves acumulaciones de agua en los parqueos, dejando los vehículos completamente ahogados.

Ariyama cuenta que con las lluvias del 2023 el sótano de la propiedad quedó sumergido con siete carros dentro. Y tras los fuertes aguaceros del pasado miércoles, vivieron la misma situación.

Sin embargo, esta vez, fueron 10 los vehículos que resultaron afectados. Los mismos, quedaron como una “pérdida total”, señala Midori. Pues están siendo dirigidos directamente al depósito.

En imágenes presentadas por la habitante, se puede evidenciar como el agua cubre la mitad del primer piso de los edificios, casi adentrándose por las ventanas. Generando preocupación para quienes se encuentran residiendo en los mismos.

Imagen donde se puede evidenciar el agua cubriendo la mitad del primer piso de los edificios.Fuente externa

Además, indicó que debido a las remodelaciones que están realizando en el Parque de la Núñez de Cáceres, el agua se desborda y se dirige a la zona, lo que agrava la situación. Pues, de acuerdo con Midori, el parque cuenta con un desagüe que colapsa rápidamente durante lluvias intensas.

“El parque de la Núñez lo están trabajando, lo están remodelando, y eso estaba inundado por completo. Toda esa agua se desbordó y venía con una corriente. Aquí hay pocos sótanos, y el agua, si encuentro un hoyo, es para el sótano que se va. Entonces aquí cayó toda esa agua, y tapó los vehículos”, expresó.

No obstante, hasta el momento, los autos han sido la única pérdida material, sumando los objetos que se encontraban dentro de ellos a la hora de la inundación.

Asimismo, otros residentes de «El Millón» y localidades aledañas mostraron a través de sus redes sociales el impacto que provocaron las precipitaciones en sus hogares. En los videos se puede observar como las fuertes inundaciones superaban la altura de las calles.

Llamado a las autoridades

Frente a este panorama, la residente realiza una petición a las autoridades: “Esta situación evidencia que los drenajes de la zona no están funcionando adecuadamente. Por eso, solicitamos de manera urgente el apoyo para la reparación y mejora del sistema de drenaje en la intersección de la calle Pedro Albizu Campos con calle Interior”.

Planteó además, la construcción de nuevos desagües que ayuden a prevenir futuras inundaciones y que se le brinde el mantenimiento requerido al alcantarillado actual.

FUENTE: LISTIN DIARIO