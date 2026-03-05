Vogue incluye a Tokischa entre las 20 latinas menores de 30 años que redefinen la escena global en 2026

La exponente dominicana Tokischa continúa consolidando su huella en la industria internacional tras ser incluida en la prestigiosa lista de Vogue Latinoamérica, la cual destaca a las 20 artistas latinas menores de 30 años que están redefiniendo la escena global en este 2026.

En su más reciente selección, la reconocida publicación de moda y estilo de vida busca honrar a aquellas creadoras que están transformando el panorama artístico mediante la innovación, la autenticidad y una profunda conexión con las nuevas audiencias. En este selecto grupo, la rapera dominicana brilla como una de las voces más disruptivas de la música actual, capaz de convertir cada uno de sus lanzamientos en un verdadero debate cultural.

Una propuesta sin filtros Al describir a la artista, Vogue subraya que Tokischa ha logrado irrumpir en la escena «desde la provocación y la libertad absoluta». La publicación elogia su capacidad para fusionar el dembow, el rap y el performance con una postura frontal e, incluso, política. Lejos de moldearse a las exigencias comerciales tradicionales, la dominicana ha sabido transformar la incomodidad en un discurso poderoso, desafiando constantemente las convenciones estéticas y sociales.

La nueva generación al mando El listado, en el que también figuran estrellas internacionales de la talla de Maria Becerra y Becky G, nace bajo la premisa de celebrar a las mujeres latinas que dictan el presente creativo de la región. Según destaca la revista, el talento y la visión de esta nueva ola de artistas demuestran que ya no es necesario esperar décadas para legitimar un proyecto dentro de la competitiva industria musical.

Este nuevo espaldarazo mediático llega en un momento inmejorable para Tokischa. Actualmente, se posiciona como una de las artistas latinas con mayor número de reproducciones en la plataforma Spotify, al tiempo que expande su presencia en los escenarios más importantes del mundo a través de colaboraciones de alto calibre. Con su inconfundible sello, Tokischa reafirma su lugar como una de las líderes indiscutibles de la nueva generación que marca el ritmo a nivel global.