Wander Franco estará bajo licencia administrativa hasta junio

Wander Franco estará bajo licencia administrativa hasta el 1 de junio tras un acuerdo entre el béisbol de las Grandes Ligas y la asociación de peloteros, al mismo tiempo que continúa la investigación al campocorto dominicano de los Rays de Tampa Bay sobre una supuesta relación con una menor de edad.

La licencia administrativa no es una sanción bajo la política conjunta sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, por lo que el jugador seguirá cobrando salario.

Franco, con un salario de 2 millones de dólares este año, ha permanecido en la República Dominicana, donde las autoridades locales investigan el caso. No se reportó a los entrenamientos de primavera.

Los Rays ponen en marcha su temporada el jueves con un juego contra Toronto, por lo que MLB y el gremio de peloteros tenía que tomar una decisión sobre el estatus de Franco en el roster del equipo.

Franco no ha jugado desde el 12 de agosto.

Seleccionado a un Juego de Estrellas por primera vez el año pasado, Franco entró a la lista restringida por una semana el 14 de agosto, cuando MLB abrió una pesquisa a raíz de una serie de publicaciones en las redes sociales que insinuaban que el jugador tenía una relación con una menor. The Associated Press no ha podido verificar las publicaciones.

Franco fue colocado en licencia administrativa el 22 de agosto y estuvo así hasta el final de la campaña. No hay licencia durante el receso de temporada.

MLB probablemente aguardará que la justicia dominicana complete su investigación para decidir si sanciona a Franco.

Tras haber sido acusado al principio de comercialización y explotación sexual y lavado de activos — delitos que conllevan sentencias de 30, 10 y 20 años de prisión, respectivamente — Franco ahora afronta un cargo menor de de agresión sexual y psicológica, según la resolución del juez que fue obtenida en enero por The Associated Press.

Franco no ha sido acusado formalmente, pero de ser encontrado culpable por el nuevo cargo, podría recibir una sentencia de entre dos y cinco años de prisión.

Franco, quien cumplió 23 años el 1 de marzo, se encontraba en medio de su tercera temporada en las mayores cuando su carrera se vio interrumpida. Bateaba para .281 con 17 jonrones, 58 impulsadas y 30 bases robadas en 40 intentos en 112 juegos.

Firmó un contrato de 182 millones de dólares y 11 años en noviembre de 2021.

Fuente: The San Diego Union-Tribune