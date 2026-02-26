Política

«¿Y LOS DEL PRM QUÉ SON?» Montas se enoja por críticas a aspiración de Gonzalo en el PLD

Temístocles Montás reaccionó con firmeza ante las críticas por el anuncio de aspirantes presidenciales dentro del PLD, incluyendo a Gonzalo Castillo.

El dirigente aseguró que no se trata de precandidatos, sino de aspirantes avalados por el Comité Central, tal como establecen los estatutos del partido.

Además, cuestionó a quienes señalan al PLD y recordó que en el PRM también hay figuras que han sido identificadas públicamente como aspirantes. “¿Y los aspirantes del PRM qué son?”, expresó, encendiendo el debate político en torno a los tiempos electorales.

