Yailin y Tekashi lanzan su primera colaboración juntos titulada “Pa Tí”

SANTO DOMINGO.- Este viernes, el exponente urbano estadounidense Tekashi 6ix9ine junto a la dominicana Yailin la Más Viral lanzaron su nueva y esperada colaboración de su tema titulado «Pa ti», que según según ha trascendido supone otra “tiradera” para el ex de la dominicana y padre de su hija, el puertorriqueño Anuel AA.

El tema «Pa ti» está disponible en todas las plataformas digitales y ya cuenta con la aprobación de fanáticos quienes han reaccionado de manera positiva tras su nuevo tema que incluye en sus letras los reclamos de “la Más Viral”, presuntamente dirigidos a su ex esposo Anuel AA.

«Tú me perdiste a mí, yo no me voy a morir la vida sigue sin ti», se le escucha cantar en la primera estrofa a la urbana. «Es demasiado el tiempo que a tu lado yo he perdido, yo no soy tu peluche pa’ que tú juegues conmigo», expresa la joven en una estrofa.

Este jueves 15 de junio Yailin y Tekashi69 realizaron su primera aparición juntos en redes sociales, rodeados de lujos, donde el rapero expresó su gratitud por la oportunidad de colaborar con Yailin la Más Viral.

«Estoy muy agradecido de trabajar contigo. De tener una oportunidad», le dice Tekashi a Yailín en el video para luego proceder a abrir los regalos».

A través de un video subido a sus perfiles de Instagram, Tekashi le entrega una cartera de la casa de moda francesa Hermès y un reloj de la marca suiza Richard Mille en agradecimiento por su trabajo juntos, según el portal de Telemundo, está valorado en más de 500 mil dólares.

No son pocos los rumores que circulan acerca de un posible romance entre Tekashi y Yailin La Más Viral. Sin embargo, hasta el momento ambos optan por centrarse únicamente en dar a conocer su nueva colaboración musical.

Fuente: N Telemicro