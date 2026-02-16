Yeni Berenice anuncia plan de retiro para fiscales durante entrega de Medalla al Mérito

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, anunció la noche de este domingo que el plan de retiro para los fiscales se encuentra en su etapa final para iniciar la fase de implementación.

Durante su discurso este domingo en la primera edición de la Medalla al Mérito del Ministerio Público, celebrada en el Teatro Nacional, donde fueron reconocidos diez magistrados por su destacada trayectoria y el fortalecimiento del Estado de Derecho, la titular del MP también prometió mejoras en el seguro médico para garantizar calidad de vida a los fiscales.

La magistrada reconoció el sacrificio de los miembros del Ministerio Público que han continuado trabajando incluso en condiciones de salud adversas, y expresó su orgullo por la vocación de servicio que caracteriza a la institución.

«Perdón, porque debió haber sido hace muchos años, pero tendremos un plan de retiro para todo el Ministerio Público», expresó, al tiempo que definió esta primera entrega de la Medalla al Mérito del MP como el inicio de un nuevo pacto institucional basado en el cuidado, el respeto y el honor hacia los fiscales.

La procuradora concluyó que la existencia de fiscales comprometidos «mantiene encendida la esperanza de una República Dominicana más justa, segura y digna».

El escenario se llenó de ovación tras el anuncio, y se incrementaron los aplausos tras escucharse la hoja de servicio de los galardonados que fueron seleccionados por el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP).

El primero fue el magistrado Jesús María Fernández Vélez de la corte de Apelación, con 25 años de trayectoria.

Le siguió Ramón Mejía, procurador general de Corte de Apelación del Distrito Nacional, el procurador Adolfo Martínez,así como la magistrada Gisela Cueto, quien tiene en su haber, entre otros logros, la redacción de proyectos de leyes.

Otros homenajeados fueron Félix Castillo, procurador general de la Corte de Apelación, Rita Durán Imbert, procuradora general de Corte de Apelación, por su defensa de los derechos de las víctimas más vulnerables, y las procuradoras adjuntas Luisa Marmolejos de Reyes, Somnia Vargas Tejada, Ana Luisa Burgos Crisóstomo y Casilda Báez Acosta.

A todos los reconocidos les impusieron un pin en honor a su destacada labor al servicio de la República Dominicana y como símbolo de inspiración para la nueva generación de los servidores judiciales. También un pergamino de reconocimiento y un bono de desempeño de RD$200 mil pesos cada uno por disposición del CSMP.

La magistrada Gisela Altagracia Cueto González pronunció, en nombre de los galardonados, las palabras de agradecimiento. «El trabajo de un fiscal jamás podrá ser mejor ponderado que por uno de nosotros. Alguien que haya estado en nuestros zapatos». Recordó que los fiscales están sometidos a un trabajo que implica estrés cotidiano. «El trabajo del Ministerio Público exige trabajar sin respetar horario ni día de fiesta, nuestros hijos sienten nuestra ausencia», indicó.

De la gala

La procuradora Yeni Berenice Reynoso durante su discurso.

El evento inició con la interpretación del Himno Nacional por parte de la soprano Claudia González y el tenor Alejandro Espino. En la gala se hizo el lanzamiento oficial del Himno del Ministerio Público, compuesto por el abogado penalista, catedrático y poeta Juan de Jesús Santos.

La actividad recordó a los fiscales fallecidos entre 2012 y 2025 con una emotiva canción interpretada por la cantante religiosa Celinés Díaz.

la primera edición de la Medalla al Mérito del Ministerio Público contó con las presentaciones artísticas del reconocido cantautor Pavel Núñez y una armonización final con la orquesta del legendario intérprete de merengue Henry García y Los años dorados del merengue.

