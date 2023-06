“Yo le puedo mandar a matar su hijo”; las amenazas que recibió Miriam Germán

Send an email

La procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, reveló este martes que las amenazas que ha recibido han estado dirigidas a atentar contra la vida de su hijo.

“Lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp, que, si le tocaban a su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre, y que no era la mía. El que escribía, y lo dijo así mismo, `yo le puedo mandar a matar a su hijo”, manifestó con voz entre cortada la magistrada.

Aseguró que esta acción no le atemoriza, y la muestra de ello es “que estoy aquí ahora”.

“He tenido circunstancias difíciles, las he sobrellevado sin dejar la dignidad perdida en el camino (…). No creo que las personas que están en ese lado, planificando, diciendo y augurando cosas vayan a tener éxito, porque ustedes (los periodistas), son una muestra de lo que puede hacer el apoyo de una ciudadanía”, explicó.

Fuente: N Digital